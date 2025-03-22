Рішення суду та суть звинувачень

Присяжні визнали Greenpeace та її американські підрозділи винними у наклепі, змові та втручанні в діяльність Energy Transfer. Однак організацію не визнали відповідальною за дії протестувальників або фізичну шкоду, заподіяну компанії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Будівництво нафтопроводу, який з’єднує західну частину Північної Дакоти з південним Іллінойсом, викликало масові протести. Супротивники проєкту, зокрема екологічні активісти та корінні народи, стверджували, що він загрожує навколишньому середовищу та порушує права місцевих громад.

Позиція Energy Transfer та реакція Greenpeace

Energy Transfer стверджувала, що через негативну публічність та протести компанія зазнала втрат на сотні мільйонів доларів і мала труднощі із залученням фінансування на ринках капіталу.

Greenpeace вже заявила, що оскаржить це рішення та назвала позов "безпідставним".

"Ми будемо подавати апеляцію. І ми готові боротися з цим до перемоги," – йдеться в офіційній заяві Greenpeace.

Довідково. Energy Transfer Partners LP – американська компанія, яка займається транспортуванням, зберіганням та переробкою природного газу, сирої нафти та нафтопродуктів.