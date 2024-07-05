OpenAI оказался под угрозой: хакер похитил секреты ИИ

В 2023 году хакер взломал внутренние системы обмена сообщениями OpenAI и похитил информацию о разработке технологий ИИ компании. Однако, компания не сообщила общественности об инциденте.

Что смог похитить хакер

Как сообщается, хакер смог получить доступ к данным из обсуждений новейших технологий OpenAI. К счастью, ему не удалось проникнуть в системы, где компания хранит и обучает свои ИИ. Впрочем, OpenAI не сообщила об этом инциденте ФБР или другие правоохранительные органы.

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А все потому, что руководство не считало этот инцидент угрозой национальной безопасности. Ведь, по их мнению, хакер действовал как частное лицо и не имел связей с иностранным правительством. Поэтому руководство компании решило не делать публичное объявление об инциденте, поскольку информация о клиентах или партнерах не была украдена.

Угрожает ли это национальной безопасности США

У некоторых сотрудников OpenAI такая новость вызвала обеспокоенность о возможности похищения технологии ИИ. Хотя технология пока используется преимущественно для научных и коммерческих целей, в будущем может стать потенциальной угрозой для национальной безопасности США.

! Ситуация поставила под сомнение отношение OpenAI к вопросам безопасности и подчеркнуло имеющиеся внутренние разногласия в компании.