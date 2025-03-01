Из-за поведения Трампа: норвежская топливная компания отказалась заправлять корабли ВМС США

Одна из крупнейших норвежских топливных компаний Haltbakk Bunkers решила отказаться заправлять корабли Военно-Морских сил США. Причиной стало поведение Трампа во время встречи с Зеленским.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Haltbakk Bunkers в фейсбуке.

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В Haltbakk Bunkers отметили, что весь мир стал свидетелем "крупнейшего дерьмо-шоу, которое когда-либо было представлено в прямом эфире нынешним американским президентом и его вице-президентом".

Огромная заслуга президента Украины в том, что он сдержался и сохранил спокойствие, несмотря на то, что США устроили коварное телешоу. Нас от этого тошнило. Коротко и ясно,

– говорится в сообщении.

В компании отметили, что в связи с этим они решили немедленно прекратить работу по поставке топлива для американских сил в Норвегии и их кораблей, которые заходят в норвежские порты.

"Нет топливу для американцев! Мы призываем всех норвежцев и европейцев последовать нашему примеру. Слава Украине", – резюмировали в Haltbakk Bunkers.

Стоит отметить, что Haltbakk Bunkers – норвежская нефтяная и судоходная компания, поставляющая широкий спектр топливных продуктов, смазочных материалов, дезинфицирующих средств для аквакультуры и диспергаторов для ликвидации нефтяных разливов вдоль всего побережья Норвегии.

К слову, во время визита Владимира Зеленского в США 28 февраля у него произошла перепалка с Дональдом Трампом и американским вице-президентом Джеем Ди Вэнсом. Политики на повышенных тонах поспорили о способах ведения дипломатии и окончания войны России против Украины.