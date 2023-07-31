Heineken не может продать бизнес в России: на какие трудности жалуется компания

Российские оккупанты почти сделали невозможным бегство западного бизнеса. Активы тех, кто не хочет с ними работать, готовы просто забирать.

Пивоваренный концерн Heineken давно пытается продать свой российский бизнес и покинуть рынок окупантов. Впрочем, россияне всячески блокируют такую возможность.

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Почему Heineken не может покинуть Россию

Как говорится в сообщении компании, заявку на продажу своего бизнеса в России нидерландский офис подал еще в апреле. Несмотря на попытки завершить транзакцию, власти россиян всячески блокируют соглашение.

Последние события в России показывают, что для бизнеса стало еще сложнее получить разрешение на выход,

– жалуются в компании.

Кроме того, Heineken констатировал, что их активы теперь полностью обесценены. Компания заявляет, что не получает никакой прибыли от текущих сделок, а также не получит денег от завершения соглашения о продаже бизнеса в России. Речь идет о репутации, а не о заработке.

Heineken сообщил, что будет делать все для выхода из России, но сроки не зависят от компании.