Открытие H&M в Украине: в каких ТРЦ Киева уже выстроились очереди

Сеть H&M официально вернулась на украинский рынок после продолжительного перерыва. Об этом стало известно из социальных сетей.

Уже сегодня, 9 ноября, сеть H&M заработала в Украине. Рекламные фото и видео первых открытых магазинов начали распространяться по соцсетям. По свидетельствам очевидцев, очереди в магазины присутствуют с самого утра.

Читайте также: H&M возвращается в Украину: в каких городах заработают первые магазины

По состоянию на данный момент известно об их работе в Киеве ТРЦ "Lavina Mall" и "Respublika Park".

Очередь в магазин H&M в ТРЦ "Respublika Park".

Момент открытия H&M в ТРЦ "Lavina Mall"

Что известно о возвращении компании

Ранее сообщалось, что открытие магазинов H&M в Украине запланировано на конец ноября – начало декабря.

H&M хотели открыться раньше, однако столкнулись с дефицитом персонала. За полтора года простая часть сотрудников уволились, кто-то пошел защищать Украину, кто-то уехал из Украины,

– рассказал директор одного из ТРЦ.

Открытие магазинов будет проходить в несколько этапов

На первом этапе сеть должна запустить в работу шесть магазинов:

Киев

ТРЦ Retroville;

Lavina Mall;

Respublika Park;

Dream Town;

River Mall;

Львов

Victoria Gardens.

Что касается магазинов в ТРЦ Riviera (Одесса) и ТРЦ Nikolsky (Харьков), то их откроют уже в следующем этапе.

Возвращение H&M на украинский рынок было длительным процессом, участие в котором принимало даже Министерство внешних дел. В частности, переговоры начались еще в мае 2022 года, но тогда бренды боялись, что Россия совершит новые масштабные наступательные действия.