H&M возвращается в Украину уже в ноябре: МИД о других хороших новостях

В Украине делают все возможное и невозможное, чтобы международные компании снова открыли свои двери. Так в МИД заявили, что в ноябре снова заработают H&M.

Как отмечают в ведомстве, на этой неделе украинские дипломаты в Стокгольме получили окончательное подтверждение. Это касается того, что уже в ноябре заработают H&M в Украине.

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Магазины закрыты с 24 февраля 2022 года

В МИД Украины отмечают, что одна из целей украинской дипломатии и одно из самых ожидаемых решений для украинцев – возвращение международных гигантов. Это, например, H&M и IKEA. В ведомстве отмечают, что это тоже сигнал, который свидетельствует об уверенности в победе нашей страны и надежности партнерства с ней.

МИД активно ведет переговоры о возвращении ведущих международных брендов с мая 2022 года. Кроме вышеупомянутых речь идет также об Inditex – Zara, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull&Bear. А одним из самых успешных, по словам Дмитрия Кулебы, есть прошлогоднее возвращение McDonald's.

Собственно, общаясь с журналистами The Village, министр отметил, что активно ведется работа с иностранными офисами IKEA и Inditex.

Работа по возвращению ИКЕА активно продолжается, и я рассчитываю, что по этому направлению скоро тоже будут хорошие новости,

– отметил Кулеба.

Он отмечает, что возвращение на рынок Украины международных игроков – результат упорной и системной работы МИД, потребительского спроса, а также условий безопасности.

Правительство Украины имплементировало комплекс мер по созданию необходимых условий безопасности, позволяющих бизнесу безопасно работать в нашем государстве,

– отметил министр.

По словам Дмитрия Кулебы, все международные компании и бренды, когда речь идет о возвращении на рынок Украины, думают прежде всего о безопасности. Они рассуждают о том, смогут ли защитить как персонал, так и покупателей. Следовательно, одно из основных требований, которое они предъявляют, – наличие укрытий вблизи торговых сетей и магазинов.