Развитие Хмельницкой АЭС: что известно

Правительство выразило поддержку проекта достройки 3 и 4 энергоблоков на Хмельницкой АЭС. Законопроект одобрили во время заседания Кабмина 2 апреля.

Что решил Кабмин

Идея развития Хмельницкой АЭС давно рассматривается правительством. Скоро соответствующий документ будет зарегистрирован в парламенте.

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Законопроектом предусмотрено размещение реакторных установок типа ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор под давлением). Проектом также определен размер социально-экономической компенсации риска населения, проживающего на соответствующей территории,

– говорится в сообщении Энергоатома

Также на законодательном уровне должны утвердить использование новых блоков ядерного топлива. По плану они будут изготавливаться по американской технологии.

Это является очередным свидетельством отказа от использования топлива страны-агрессора. В ближайшее время законопроект будет Надеемся на скорейшее принятие народными депутатами Украины такого важного для энергосистемы страны законодательного акта,

– сообщают представители Энергоатома

Почему нужно развитие Хмельницкой АЭС

После захвата россияне ЗАЭС, украинская энергосистема понесла значительные потери. Правительство определило план действий для восстановления прежних мощностей.

Ранее сообщалось, что некоторое оборудование будет приобретено в Болгарии в июне этого года. Интересно, что у болгар должны закупить именно инструменты российского производства

Учитывая нынешнюю ситуацию, реализовать запуск реакторов планируется как можно быстрее. По предварительным прогнозам, это произойдет в течение следующих 2 – 3 лет.