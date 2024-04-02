Що вирішив Кабмін

Ідея розбудови Хмельницької АЕС давно розглядається урядом. Скоро відповідний документ буде зареєстровано в парламенті.

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Законопроєктом передбачено розміщення реакторних установок типу ВВЕР-1000 (водо-водяний енергетичний реактор під тиском). Проєктом також визначено розмір соціально-економічної компенсації ризику населення, що проживає на відповідній території,

– йдеться у повідомленні Енергоатома

Також на законодавчому рівні мають затвердити використання нових блоків ядерного палива. За планом вони виготовлятимуться за американською технологією.

Це є черговим свідченням відмови від використання палива країни-агресора. Найближчим часом законопроєкт буде Сподіваємося на якнайшвидше прийняття народними депутатами України такого важливого для енергосистеми країни законодавчого акта,

– повідомляють представники Енергоатома

Чому потрібна розбудова Хмельницької АЕС

Після захоплення росіяни ЗАЕС, українська енергосистема зазнала значних втрат. Уряд визначив план дій для відновлення колишніх потужностей.

Раніше повідомлялося, що деяке обладнання буде придбане у Болгарії у червні цього року. Цікаво, що у болгар мають закупити саме інструменти російського виробництва

Зважаючи на теперішню ситуацію, реалізувати запуск реакторів планується якнайшвидше. За попередніми прогнозами, це відбудеться протягом наступних 2 – 3 років.