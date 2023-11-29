Honda инвестирует более 3 миллиардов долларов в производство электромотоциклов

С 2027 года в разных странах мира откроются новые специализированные заводы по производству электромотоциклов. К 2030 году компания планирует представить более 30 новых моделей.

Масштабное производство

Honda Motor инвестирует близко 3,4 миллиарда долларов в производство электромотоциклов Кроме того, компания повысила ежегодный целевой показатель продаж мотоциклов до 4 миллиона единиц.

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Компания планирует представить 30 новых моделей электрических мотоциклов по всему миру к 2030 году. Новая же производственная технология позволит сократить длину сборочных линий примерно на 40%.

Мы стремимся продавать электрические мотоциклы по той же цене, что и модели ICE,

— сказал во время онлайн-брифинга для печати руководитель отдела разработки мотоциклов Honda Дайки Михара.

Компания также стремится увеличить свою долю на индийском рынке. Есть большая вероятность того, что новые производственные мощности будут находиться в Индии и Юго-Восточной Азии.

Новые технологии

Сейчас Honda также разрабатывает литиевые железофосфатные батареи и планирует внедрить их в 2025 году.

Наличие различных аккумуляторов, каждый из которых имеет разную мощность с точки зрения диапазона мощности и стоимости, позволит Honda рассчитывать на более широкий спектр применений и расширить ассортимент вариаций продукции»,

– говорится в заявлении японской компании.

В долгосрочной перспективе Honda будет уделять больше внимания использованию находящихся на стадии разработки твердотельных батарей. Компания стремится снизить стоимость готовых электрических мотоциклов на 50%.

К 2030 г. получить операционную прибыль более 10% для мотоциклетного бизнеса и более 5% для электрических мотоциклов.