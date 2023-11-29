Масштабне виробництво

Honda Motor інвестує близько 3,4 мільярда доларів у виробництво електромотоциклів. Крім того, компанія підвищила щорічний цільовий показник продажів мотоциклів до 4 мільйонів одиниць.

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Компанія планує представити 30 нових моделей електричних мотоциклів у всьому світі до 2030 року. А нова виробнича технологія дозволить скоротити довжину складальних ліній приблизно на 40%.

Ми прагнемо продавати електричні мотоцикли за тією ж ціною, що й моделі ICE,

— сказав під час онлайн-брифінгу для преси керівник відділу розробки мотоциклів Honda Дайки Міхара.

Компанія також прагне збільшити свою частку на індійському ринку. Є велика ймовірність, що нові виробничі потужності знаходитимуться в Індії та Південно-Східній Азії.

Нові технології

Зараз Honda також розробляє літієві залізофосфатні батареї та планує впровадити їх 2025 року.

Наявність різноманітних акумуляторів, кожна з яких має різну потужність з точки зору діапазону потужності та вартості, дозволить Honda розраховувати на ширший спектр застосувань і розширити асортимент варіацій продукції»,

— йдеться в заяві японської компанії.

У довгостроковій перспективі Honda приділятиме більше уваги використанню твердотільних батарей, які знаходяться на стадії розробки. Компанія прагне таким чином знизити вартість готових електричних мотоциклів на 50%.

До слова! До 2030 року отримати операційний прибуток понад 10% для мотоциклетного бізнесу та понад 5% для електричних мотоциклів.