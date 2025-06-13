Игорный бизнес уплатил почти 9 миллиардов гривен налогов – плюс 22% за год

За первые 5 месяцев 2025 года игорный бизнес направил в госбюджет почти 9 миллиардов гривен налогов - 8,97 миллиардов гривен. Это на 22,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, или на 1,63 миллиарда гривен.

Поступления значительно выросли

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует 24 Канал. По его словам, по сравнению с 2021 годом поступления выросли в 125 раз.

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В структуре налоговых поступлений наибольшую долю обеспечил налог на прибыль – 5,97 миллиардов гривен. Также уплачено:

2,15 миллиардов гривен НДФЛ с выигрышей,

652,7 миллионов гривен военного сбора,

102,7 миллионов гривен НДФЛ с зарплат,

94,7 миллионов гривен НДС.

Кроме того, объем выручки, зафиксирован через кассовые аппараты в мае, составил почти 4,87 миллиардов гривен. Это на 1,7% больше, чем в декабре 2024 года.

Гетманцев отметил, что введение обязательной фискализации в декабре привело к заметному росту количества кассовых аппаратов в отрасли и объемов выручки. По его словам, это свидетельствует об эффективности легализации рынка – больше прозрачности, больше поступлений и больше ресурсов для бюджета.