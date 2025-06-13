Надходження значно зросли

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує 24 Канал. За його словами, порівняно з 2021 роком надходження зросли в 125 разів.

Дивіться також Податкова взялась за продавців техніки: понад 2 тисячі перевірок і 228 мільйонів штрафів

У структурі податкових надходжень найбільшу частку забезпечив податок на прибуток – 5,97 мільярдів гривень. Також сплачено:

2,15 мільярдів гривень ПДФО з виграшів,

652,7 мільйонів гривень військового збору,

102,7 мільйонів гривень ПДФО із зарплат,

94,7 мільйонів гривень ПДВ.

Крім того, обсяг виручки, зафіксований через касові апарати у травні, склав майже 4,87 мільярдів гривень. Це на 1,7% більше, ніж у грудні 2024 року.

Гетманцев зазначив, що запровадження обов'язкової фіскалізації в грудні призвело до помітного зростання кількості касових апаратів у галузі та обсягів виручки. За його словами, це свідчить про ефективність легалізації ринку – більше прозорості, більше надходжень і більше ресурсів для бюджету.