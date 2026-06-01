"Поколение ИИ" провалилось в глазах работодателей: что не так с молодыми специалистами

Все чаще компании сталкиваются с неожиданной проблемой. Оказалось, что молодые специалисты, которые считаются "AI-native" и выросли рядом с искусственным интеллектом, на практике демонстрируют довольно поверхностные знания.

Почему работодатели разочаровываются в "поколении ИИ"?

Речь идет не о технических инструментах, а о базовых вещах – анализ, грамотность и живую коммуникацию, пишет Financial Times.

Из-за этого работодатели начали пересматривать условия найма: теперь меньше ориентируются на выпускников STEM-специальностей, которые хорошо владеют AI-инструментами, зато обращают внимание на студентов гуманитарных направлений.

Нам нужно критическое мышление, а не только искусственный интеллект,

– отметил один из финансистов из Нью-Йорка.

ChatGPT забрал глубину знаний

В последние годы в медиа все чаще появляются материалы об ухудшении грамотности, социальных навыков и способности к критическому мышлению среди студентов. В то же время эти тенденции существовали и раньше, но распространение ИИ могло их дополнительно усилить.

Преподаватели подтверждают: студенты все чаще полагаются на ChatGPT при выполнении заданий. И это влияет не только на качество письменных работ, но и на способность вести живые дискуссии и формулировать собственные мысли без подсказок.

Так, профессор этики California State University, Chico Трой Джоллимор в комментарии для The New Yorker в 2025 году заявил, что "огромное количество студентов будет выходить из университетов с дипломами и приходить на работу, будучи, по сути, безграмотными".

Так что нужно работодателям? Несмотря на активное продвижение AI-грамотности как ключевой компетенции будущего, работодатели все чаще подчеркивают: в реальной работе решающими остаются базовые навыки – умение читать, анализировать информацию и самостоятельно формулировать мысли.

