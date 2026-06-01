Почему работодатели разочаровываются в "поколении ИИ"?
Речь идет не о технических инструментах, а о базовых вещах – анализ, грамотность и живую коммуникацию, пишет Financial Times.
Из-за этого работодатели начали пересматривать условия найма: теперь меньше ориентируются на выпускников STEM-специальностей, которые хорошо владеют AI-инструментами, зато обращают внимание на студентов гуманитарных направлений.
Нам нужно критическое мышление, а не только искусственный интеллект,
– отметил один из финансистов из Нью-Йорка.
ChatGPT забрал глубину знаний
В последние годы в медиа все чаще появляются материалы об ухудшении грамотности, социальных навыков и способности к критическому мышлению среди студентов. В то же время эти тенденции существовали и раньше, но распространение ИИ могло их дополнительно усилить.
Преподаватели подтверждают: студенты все чаще полагаются на ChatGPT при выполнении заданий. И это влияет не только на качество письменных работ, но и на способность вести живые дискуссии и формулировать собственные мысли без подсказок.
Так, профессор этики California State University, Chico Трой Джоллимор в комментарии для The New Yorker в 2025 году заявил, что "огромное количество студентов будет выходить из университетов с дипломами и приходить на работу, будучи, по сути, безграмотными".
Так что нужно работодателям? Несмотря на активное продвижение AI-грамотности как ключевой компетенции будущего, работодатели все чаще подчеркивают: в реальной работе решающими остаются базовые навыки – умение читать, анализировать информацию и самостоятельно формулировать мысли.
Как ИИ влияет на рынок труда?
Искусственный интеллект прогнозирует, что такие профессии, как переводчики, бухгалтеры, кассиры и операторы колл-центров, могут исчезнуть или сильно трансформироваться в Украине. Технологии заменяют рутинные задачи, но одновременно растет спрос на сложную аналитику и интерпретацию данных, требуя новых навыков.
Вместе с тем есть отрасли, где будут расти зарплаты несмотря на все. ИИ вызывает растущий спрос на некоторые рабочие профессии, которые могут получать шестизначные зарплаты благодаря потребности в дата-центрах – это сантехники, электрики и строители.