Чому роботодавці розчаровуються у "поколінні ШІ"?
Йдеться не про технічні інструменти, а про базові речі – аналіз, грамотність і живу комунікацію, пише Financial Times.
Через це роботодавці почали переглядати умови найму: тепер менше орієнтуються на випускників STEM-спеціальностей, які добре володіють AI-інструментами, натомість звертають увагу на студентів гуманітарних напрямів.
Нам потрібне критичне мислення, а не лише штучний інтелект,
– зазначив один із фінансистів із Нью-Йорка.
ChatGPT забрав глибину знань
Останніми роками в медіа дедалі частіше з’являються матеріали про погіршення грамотності, соціальних навичок і здатності до критичного мислення серед студентів. Водночас ці тенденції існували й раніше, але поширення ШІ могло їх додатково посилити.
Викладачі підтверджують: студенти дедалі частіше покладаються на ChatGPT під час виконання завдань. І це впливає не тільки на якість письмових робіт, а й на здатність вести живі дискусії та формулювати власні думки без підказок.
Так, професор етики California State University, Chico Трой Джоллімор у коментарі для The New Yorker у 2025 році заявив, що "величезна кількість студентів виходитиме з університетів із дипломами й приходитиме на роботу, будучи, по суті, безграмотними".
То що потрібно роботодавцям? Попри активне просування AI-грамотності як ключової компетенції майбутнього, роботодавці все частіше наголошують: у реальній роботі вирішальними залишаються базові навички – уміння читати, аналізувати інформацію та самостійно формулювати думки.
Як ШІ впливає на ринок праці?
Штучний інтелект прогнозує, що такі професії, як перекладачі, бухгалтери, касири та оператори кол-центрів, можуть зникнути або сильно трансформуватися в Україні. Технології замінюють рутинні завдання, але водночас зростає попит на складну аналітику та інтерпретацію даних, вимагаючи нових навичок.
Разом з тим є галузі, де ростимуть зарплати попри все. ШІ викликає зростаючий попит на деякі робітничі професії, які можуть отримувати шестизначні зарплати завдяки потребі в дата-центрах – це сантехніки, електрики та будівельники.