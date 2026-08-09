ИИ меняет рынок труда: на кого его появление оказало наибольшее влияние

Искусственный интеллект постепенно меняет рынок труда. Согласно данным исследования Morgan Stanley, больше всего от его распространения в США страдают работники в возрасте от 22 до 27 лет. После потери работы им требуется больше времени на поиск новой, а количество увольнений растет.

Как ИИ меняет рынок труда в США

Уже сейчас ИИ влияет на уровень безработицы в США, а вытеснение работников усиливается. Об этом пишет MarketWatch со ссылкой на данные международной финансовой компании Morgan Stanley.

В рамках исследования о влиянии ИИ на рынок труда экономисты выяснили, что эта технология привела к росту общего уровня безработицы в США на 0,15%. И хотя тенденция пока едва заметна, этот показатель вырос с 0,10% в декабре 2025 года. Эффект вытеснения наиболее ощутим для молодежи.

Исследование показало, что с 2023 года, сразу после первого запуска ChatGPT, безработица наиболее заметно выросла в отраслях, подверженных влиянию искусственного интеллекта: показатель на 0,50% превышает норму. В то же время отмечается, что работникам в этих профессиях становится сложнее перейти на другую работу после потери прежней. Наиболее уязвима к изменениям возрастная группа 22–27 лет. Уровень безработицы среди этих работников рос в течение первой половины 2026 года.

Те же, кто имеет работу, наблюдают существенное изменение характера своей занятости в результате внедрения ИИ.

В Morgan Stanley признают, что на экономику и рынок труда влияют не только искусственный интеллект, но и другие шоковые факторы: тарифная эпопея, монетарная и иммиграционная политика, последствия пандемии коронавируса. Однако "след" ИИ становится все более заметным в статистике.

Как ИИ влияет на рынок труда в Украине

Наиболее заметный рост уровня зарплат в вакансиях фиксируется для специалистов, работающих с искусственным интеллектом. Средняя зарплата таких работников увеличилась сразу вдвое за последние три месяца и составляет 45 тысяч гривен.

Речь идет как о специалистах, занимающихся разработкой и внедрением технологий искусственного интеллекта, так и о специалистах, использующих ИИ для создания контента или автоматизации бизнес-процессов.

Бизнес расширяет использование искусственного интеллекта, поэтому из-за автоматизации потребность в некоторых специалистах со временем может исчезнуть. Однако есть профессии, которые ИИ не заменит, по крайней мере, в ближайшее время. Речь идет о специальностях, требующих физического присутствия и труда, творчества, взаимодействия между людьми и эмпатии. Например, строитель, хирург, полицейский, воспитатель, парикмахер и т. д.