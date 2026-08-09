Як ШІ змінює ринок праці у США

Уже зараз ШІ впливає на рівень безробіття в США, а витіснення працівників посилюється. Про це пише MarketWatch, посилаючись на дані міжнародної фінансової компанії Morgan Stanley.

У межах дослідження про вплив ШІ на ринок праці економісти з'ясували, що технологія додала 0,15% до загального безробіття у США. І хоч тенденція наразі ледь помітна, показник зріс з 0,10% у грудні 2025 року. Ефект витіснення найвідчутніший для молоді.

Дослідження показало, що з 2023 року, одразу після першого запуску ChatGPT, безробіття найпомітніше зросло в галузях, які піддаються впливу штучного інтелекту: показник на 0,50% вищий за норму. Водночас відзначають, що працівникам у цих професіях стає складніше перейти на іншу роботу після втрати попередньої. Найбільш вразлива до змін вікова група 22 – 27 років. Рівень безробіття серед цих працівників зростав упродовж першої половини 2026 року.

Ті ж, хто має роботу, спостерігають суттєву зміну характеру їхньої зайнятості внаслідок впровадження ШІ.

У Morgan Stanley визнають, що на економіку й ринок праці впливають не тільки штучний інтелект, а й інші шокові фактори: тарифна епопея, монетарна та імміграційна політика, наслідки пандемії коронавірусу. Однак "слід" ШІ стає дедалі помітнішим у статистиці.

Як ШІ впливає на ринок праці в Україні

Найпомітніше зростання рівня зарплат у вакансіях фіксують для спеціалістів, які працюють зі штучним інтелектом. Середня зарплата таких працівників збільшилася одразу наполовину за останні три місяці й становить 45 тисяч гривень.

Йдеться як про фахівців, які займаються розробкою та впровадженням технологій штучного інтелекту, а також про спеціалістів, які використовують ШІ для створення контенту чи автоматизації бізнес-процесів.

Бізнес розширює використання штучного інтелекту, тож через автоматизацію потреба в деяких спеціалістах із часом може зникнути. Однак є професії, які не замінить ШІ принаймні найближчим часом. Йдеться про спеціальності, які потребують фізичної присутності й праці, творчості, взаємодії між людьми та емпатії. Наприклад, будівельник, хірург, поліціянт, вихователь, перукар тощо.