Як ШІ змінює ринок праці у США
Уже зараз ШІ впливає на рівень безробіття в США, а витіснення працівників посилюється. Про це пише MarketWatch, посилаючись на дані міжнародної фінансової компанії Morgan Stanley.
У межах дослідження про вплив ШІ на ринок праці економісти з'ясували, що технологія додала 0,15% до загального безробіття у США. І хоч тенденція наразі ледь помітна, показник зріс з 0,10% у грудні 2025 року. Ефект витіснення найвідчутніший для молоді.
Дослідження показало, що з 2023 року, одразу після першого запуску ChatGPT, безробіття найпомітніше зросло в галузях, які піддаються впливу штучного інтелекту: показник на 0,50% вищий за норму. Водночас відзначають, що працівникам у цих професіях стає складніше перейти на іншу роботу після втрати попередньої. Найбільш вразлива до змін вікова група 22 – 27 років. Рівень безробіття серед цих працівників зростав упродовж першої половини 2026 року.
Ті ж, хто має роботу, спостерігають суттєву зміну характеру їхньої зайнятості внаслідок впровадження ШІ.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
У Morgan Stanley визнають, що на економіку й ринок праці впливають не тільки штучний інтелект, а й інші шокові фактори: тарифна епопея, монетарна та імміграційна політика, наслідки пандемії коронавірусу. Однак "слід" ШІ стає дедалі помітнішим у статистиці.
Як ШІ впливає на ринок праці в Україні
Найпомітніше зростання рівня зарплат у вакансіях фіксують для спеціалістів, які працюють зі штучним інтелектом. Середня зарплата таких працівників збільшилася одразу наполовину за останні три місяці й становить 45 тисяч гривень.
Йдеться як про фахівців, які займаються розробкою та впровадженням технологій штучного інтелекту, а також про спеціалістів, які використовують ШІ для створення контенту чи автоматизації бізнес-процесів.
Бізнес розширює використання штучного інтелекту, тож через автоматизацію потреба в деяких спеціалістах із часом може зникнути. Однак є професії, які не замінить ШІ принаймні найближчим часом. Йдеться про спеціальності, які потребують фізичної присутності й праці, творчості, взаємодії між людьми та емпатії. Наприклад, будівельник, хірург, поліціянт, вихователь, перукар тощо.