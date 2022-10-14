IKEA уволила около 10 тысяч российских сотрудников

Международные компании продолжают массово выходить из российского рынка. Вместе с ликвидацией представительств, безработными становятся десятки тысяч россиян, ранее работавших на них.

Так, шведский ритейлер IKEA после закрытия четырех фабрик и всех своих магазинов в России уволил около 10 тысяч российских сотрудников. Всего на компанию в стране-агрессоре работало 12 тысяч человек.

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Массовое увольнение российских сотрудников в IKEA

О многотысячном увольнении россиян заявил исполнительный директор управляющей IKEA компании INGKA Group Еспер Бродин в комментарии французскому изданию AFP. Несмотря на окончательный выход с российского рынка, мебельный гигант в то же время отчитался о глобальном росте продаж на 6%.

IKEA сообщила о 6% росте продаж в течение года при том, что называла (2022 год – ред. 24 канал) сложным из-за инфляции и остановки продаж в России. IKEA прекратила розничную торговлю в России в марте и уже "простилась" с около 10 тысячами из 12 тысяч своих сотрудников в России,

– пишет AFP.

Напомним, что 15 июня IKEA заявила о закрытии всех своих четырех фабрик в России с предложением сотрудникам уволиться по соглашению сторон, сохранив зарплату до конца августа. В августе ритейлер завершил онлайн-распродажу товаров и закрыл все свои магазины в стране-агрессоре. Доставка остатков товаров прекратилась в сентябре этого года.

В то же время Кремль отчаянно пытался удержать шведскую компанию на рынке России – Минпромторг страны-агрессора даже планировал встречу с руководством ритейлера в начале сентября, чтобы убедить мебельного гиганта остаться, – очевидно, безрезультатно.

Добавим, что еще в конце марта в России хотели "импортозаместить" IKEA. Санкт-Петербургская "Люксорта-Сервис" намеревалась зарегистрировать "аналог" шведской компании под названием "ИДЕЯ", уже традиционно украв логотип оригинального бренда.