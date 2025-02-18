IKEA вернется в Украину уже в этом году

ИКЕА готовится к открытию магазинов в Украине. Ожидается, что шведский мебельный гигант вернется на украинский рынок уже в 2025 году.

Окончательная дата открытия

Об этом сообщил операционный директор ТРЦ Lavina Mall и ТРЦ Blockbuster Mall Дмитрий Лашин в комментарии "Интерфакс-Украина", информирует 24 Канал.

Смотрите также JYSK открыла новый магазин: где именно и как он выглядит

По словам Лашина, официальная дата запуска магазинов будет объявлена самой компанией ИКЕА. Он также отметил, что процесс подготовки продолжается, и компания активно обновляет свои объекты.

Есть очень обнадеживающая информация, что открытие точно состоится в 2025 году, однако его сроки зависят от ситуации в стране. Если боевые действия прекратятся, это может произойти очень быстро. В противном случае процесс займет немного больше времени,

– подчеркнул он.

Готовность магазинов

Сообщается, что физически магазины уже готовы к запуску. Ежедневно проводятся работы по поддержанию их в надлежащем состоянии: клининг, частичный ремонт, обновление вывесок и вывоз старых товаров.

Справочно. ИКЕА начала свою деятельность в Украине еще в 2020 году, открыв онлайн-магазин и шоурум в Киеве. Однако из-за полномасштабной войны физические магазины так и не были открыты.

Больше об IKEA

IKEA – известная голландская производственно-торговая группа, основана в Швеции. На конец финансового года, закончившегося 31 августа 2024 года объявила о снижении розничных продаж на 5,3% до 45,1 миллиарда евро.

Как один из крупнейших в мире ритейлеров мебели и товаров для дома, IKEA работает под брендом Ingka Group. В прошлом году компания расширила свое глобальное присутствие, открыв 56 новых магазинов, доведя общее количество своих магазинов до 400 различных по размеру, а также 174 пунктов планирования и оформления заказов.