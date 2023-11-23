Поддержит всех: Илон Маск пожертвует средства как Израилю, так и Газе

Илон Маск заявил, что поддерживать нужно всех людей, вне зависимости от расы и религии. Поэтому он направит часть прибыли обеим сторонам конфликта. Об этом он сообщил в соцсети Х.

В своей соцсети Х Илон Маск сообщил, что часть прибыли компании Х пожертвует больницам Израиля и Газы.

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Корпорация Х пожертвует все доходы от рекламы и подписок, связанных с войной в Газе, больницам в Израиле и Красном Кресте/Полумесяце в Газе,

– написал Маск.

Позиция Маска

Миллиардер утверждает, что необходимо заботиться о невинных независимо от расы, вероисповедания, религии или чего-то другого. Именно поэтому он считает необходимым передать пожертвования через Красный Крест/Полумесяц. При этом он уточнил, что компания Х будет отслеживать как именно тратятся средства.

Какая ситуация у платформы Х