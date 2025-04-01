В рейтинге самых богатых миллиардеров мира сменился лидер

Состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска оценили в 342 миллиарда долларов. Это позволило бизнесмену занять первое место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes.

Маск снова самый богатый человек мира

Таким образом Илон Маск вернул себе первое место в списке самых богатых миллиардеров мира, сообщает 24 Канал со ссылкой на рейтинг Forbes. Состояние Маска выросло на 147 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом.

Смотрите также Действительно ли Илон Маск в 2025 году потерял больше, чем США выделили Украине с начала войны

В последний раз он возглавлял этот рейтинг в 2022 году.

Рейтинг миллиардеров мира

Первое место – Илон Маск Маск . Его состояние теперь составляет 342 миллиарда долларов.

. Его состояние теперь составляет Второе место занял основатель Meta Марк Цукерберг с состоянием 216 миллиардов долларов (+39 миллиардов долларов за год).

с состоянием 216 миллиардов долларов (+39 миллиардов долларов за год). Третье место осталось за Джеффом Безосом (Amazon) – 215 миллиардов долларов (+21 миллиард долларов).

(Amazon) – 215 миллиардов долларов (+21 миллиард долларов). Четвертую позицию занял сооснователь Oracle Ларри Эллисон со 192 миллиардами долларов (+51 миллиард долларов).

со 192 миллиардами долларов (+51 миллиард долларов). Пятое место в этом году досталось Бернару Арно (LVMH) и его семье. Их состояние сократилось на 55 миллиардов долларов – до 178 миллиардов долларов. Заметим, что в 2023 году Арно возглавлял рейтинг, а теперь потерял лидерство.

Рейтинг самых богатых миллиардеров мира / Инфографика Forbes

В первую десятку также вошли:

Уоррен Баффет (Berkshire Hathaway) – 154 миллиарда долларов.

Ларри Пейдж (Google) – 144 миллиарда долларов.

Сергей Брин (Google) – 138 миллиардов долларов.

Амансио Ортега (Inditex, Zara) – 124 миллиарда долларов.

Стив Балмер (экс-CEO Microsoft) – 118 миллиардов долларов.

Значительный рост состояния Маска и других технологических лидеров подтверждает, что IT-бизнес остается "главным генератором сверхприбылей" в современном мире.