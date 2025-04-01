В рейтинге самых богатых миллиардеров мира сменился лидер
- Илон Маск вернулся на первое место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes с состоянием в 342 миллиарда долларов.
- На втором месте Марк Цукерберг с 216 миллиардами долларов, на третьем Джефф Безос с 215 миллиардами долларов.
Состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска оценили в 342 миллиарда долларов. Это позволило бизнесмену занять первое место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes.
Маск снова самый богатый человек мира
Таким образом Илон Маск вернул себе первое место в списке самых богатых миллиардеров мира, сообщает 24 Канал со ссылкой на рейтинг Forbes. Состояние Маска выросло на 147 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом.
Смотрите также Действительно ли Илон Маск в 2025 году потерял больше, чем США выделили Украине с начала войны
В последний раз он возглавлял этот рейтинг в 2022 году.
Рейтинг миллиардеров мира
- Первое место – Илон Маск Маск. Его состояние теперь составляет 342 миллиарда долларов.
- Второе место занял основатель Meta Марк Цукерберг с состоянием 216 миллиардов долларов (+39 миллиардов долларов за год).
- Третье место осталось за Джеффом Безосом (Amazon) – 215 миллиардов долларов (+21 миллиард долларов).
- Четвертую позицию занял сооснователь Oracle Ларри Эллисон со 192 миллиардами долларов (+51 миллиард долларов).
- Пятое место в этом году досталось Бернару Арно (LVMH) и его семье. Их состояние сократилось на 55 миллиардов долларов – до 178 миллиардов долларов. Заметим, что в 2023 году Арно возглавлял рейтинг, а теперь потерял лидерство.
Рейтинг самых богатых миллиардеров мира / Инфографика Forbes
В первую десятку также вошли:
- Уоррен Баффет (Berkshire Hathaway) – 154 миллиарда долларов.
- Ларри Пейдж (Google) – 144 миллиарда долларов.
- Сергей Брин (Google) – 138 миллиардов долларов.
- Амансио Ортега (Inditex, Zara) – 124 миллиарда долларов.
- Стив Балмер (экс-CEO Microsoft) – 118 миллиардов долларов.
Значительный рост состояния Маска и других технологических лидеров подтверждает, что IT-бизнес остается "главным генератором сверхприбылей" в современном мире.