Не хочет импортировать продукцию: Венгрия планирует ввести новые ограничения против Украины

Венгрия хочет ввести новые ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что на это есть причины.

Ограничения от Венгрии

Он пояснил, что таким образом власти пытаются защитить фермеров от колебаний рынка, вызванных более дешевым украинским импортом.

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На его взгляд, решение ЕС разрешить Украине беспошлинный импорт привело к существенному избытку предложения и значительному снижению цен на европейском сельскохозяйственном рынке. Поэтому он обвинил Союз в неспособности защитить европейских фермеров, которые не смогли конкурировать с более дешевым импортом.

Надь отметил, что Венгрия введет дополнительные меры "в пределах своей национальной компетенции".

Брюссель и Европейская комиссия предали венгерских фермеров и взамен поддерживают украинских олигархов,

– добавил министр.

Правительство Венгрии подготовило план из 5 пунктов для помощи фермерам. Одним из них является требование к продавцам и логистических компаний отчитываться правительству о запрещенных продуктах, ввезенные через Украину, независимо от страны происхождения.

Также под ограничения попадут продукты переработки из украинского зерна.