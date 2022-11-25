Как бизнесу завозить генераторы из-за границы: объяснение от таможни

В Государственной таможенной службе Украины объяснили некоторые правила ввоза генераторов. Их можно импортировать без письменной декларации.

Товары, не подлежащие письменному декларированию

Таможенная служба сделала список товаров, а именно:

суммарная фактурная стоимость превышает эквивалент 500 евро, имеет вес не более 50 кг и эти товары ввозятся гражданами в ручной клади или в сопровождаемом багаже;

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суммарная фактурная стоимость превышает эквивалент 150 евро, перемещаемых в Украине в адрес одного получателя в одной депеше или в адрес одного получателя в одном грузе экспресс-перевозчика и в не сопровождаемом багаже.

что подлежащие письменному декларированию товары, имеющие объем, превышающие указанные нормы, а также ввозимые лицом товары чаще одного раза в течение одних суток.

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Спрос на генераторы вырос в Украине

Напомним, что правительство отменило НДС и уплату пошлины для ввоза в страну генераторов и других устройств для преодоления критической ситуации в энергетике.

Из-за массовых обстрелов России по энергосистеме спрос на генераторы за месяц вырос в 10 раз против аналогичного периода год назад. Также украинцы активно покупают павербанки, аккумуляторы, инверторы и зарядные станции.

Самыми популярными среди потребителей становятся бензиновые генераторы (доля в структуре продаж составляла почти 82%) доля дизельных и генераторов за этот период равнялась 11%, а остальные пришлись на комбинированные и специальные агрегаты.