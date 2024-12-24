Импортеры не могут работать: железная дорога в России тонет в проблемах

Россия сталкивается с новыми проблемами, которые связаны с железной дорогой. Это привело к серьезным вызовам для импортеров.

Россия имеет серьезные проблемы с импортом

В 2024 году Россию привезла по железным дорогам с Дальнего Востока значительно меньшие объемы импорта, чем планировали. Это связано с логистическими вызовами, которые связаны с экстренной переориентацией торговли на Восток. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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В частности, известно, что за январь – октябрь 2024 года России не удалось ввезти около 80 миллионов тонн грузопотока. Все из-за проблем с вывозом грузов по железной дороге.

В то же время российская железная дорога отставала от собственного графика перевозок за месяц. Речь идет об отставании на, минимум, 25%. Более того, эта ситуация на железной дороге актуальна и по состоянию на декабрь. Это означает, что по итогам года они также выйдут в минус.

Также стоит учитывать, что компания сталкивается с кадровым голодом. На железной дороге не хватает ни локомотивных бригад, ни почти всех технических сотрудников. Кроме того, железнодорожникам не хватает локомотивов.