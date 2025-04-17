Россия зовет обратно: спешат ли иностранные компании возвращаться

Президент России Владимир Путин поручил разработать законодательную основу для возвращения иностранных компаний на российский рынок. Однако пока ни одна из них не проявила готовности возобновлять свою деятельность в России.

Компании осторожны

Это свидетельствует об осторожности, с которой международный бизнес оценивает перспективы работы в условиях изменившегося политического и экономического ландшафта, пишет Bloomberg, передает 24 Канал.

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По словам экспертов, компании активно изучают сценарии развития ситуации, но не спешат возвращаться.

"Все проводят проверку рисков", – отметил Крис Вифер, глава консалтинговой компании Macro Advisory, которая специализируется на рынках СНГ.

По его словам, интерес к России со стороны западного бизнеса несколько возрос после победы Дональда Трампа. Вифер добавил, что большинство компаний не будут рассматривать возвращение без наступления устойчивого мира.

Что предлагает Кремль

Правовая база, которую разрабатывает российское правительство, предусматривает ряд условий: от обязательной локализации части производства до передачи технологий.

Также предполагается, что российский бизнес получит право влияния на допуск иностранцев в определенные отрасли. В то же время для компаний, которые покинули Россию после 2022 года и хотят вернуть активы, могут установить полную рыночную цену, а не льготные условия.

Показательно, что даже в случае попыток возвращения – как в случае LG или Ariston – это выглядит как осторожное зондирование почвы. Например, LG только недавно провела тестовый запуск завода, остановленного в начале полномасштабной войны. Ariston, в свою очередь, получила контроль над своим заводом благодаря решению Путина от 27 марта.

Больше трудностей ждет компании, которые пытались зафиксировать в соглашениях обратное право выкупа. В частности, McDonald's, который продал свой бизнес российскому партнеру, может не воспользоваться пунктом о возврате, ведь Путин публично заявил, что "выкуп за копейки" не будет разрешен. Тем временем новый бренд "Вкусно и точка" демонстрирует финансовый рост, удвоив доходы в 2023 году до 187 миллиардов рублей (2,3 миллиарда долларов).

Заметьте. Более 150 американских компаний все еще остаются на российском рынке, сообщил Кирилл Дмитриев, представитель Кремля по экономическим вопросам. Впрочем, аналитики сомневаются, что возвращение иностранного капитала будет происходить активно.