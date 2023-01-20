Из России вышли только 9% компаний ЕС и G7
Источник:Университет Сент-Галлена
После полномасштабного вторжения России на территорию Украины только 9% компаний ЕС и G7 вышли с рынка агрессора. В среднем вышедшие компании имели более низкую доходность и большее количество рабочей силы, чем остающиеся в России фирмы.
Выход компаний ЕС и G7
Профессора швейцарского университета Саймон Эвенетт и Никколо Пизани отметили, что выход компаний ЕС и G7 из России очень незначителен. Более того, это отвергает нарратив о том, что западные компании массово покидают рынок агрессора.
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По сути многие компании с головными офисами в этих странах противостояли давлению со стороны правительств, средств массовой информации и неправительственных организаций покинуть Россию после вторжения в Украину.
– говорится в исследовании.
Из оставшихся в России компаний ЕС и G7:
- 19,5% принадлежат Германии,
- 12,4% – США,
- 7% – японскими транснациональными компаниями.
Неутешительная статистика
- На момент полномасштабного вторжения в России работали 2405 дочерних компаний, принадлежавших 1404 компаниям из ЕС и G7.
- К концу ноября 2022 года менее 9% этой группы компаний отказались от по крайней мере одной дочерней компании в России.
Прибыльность компаний
Подтвержденные выходы компаний из ЕС и G7, имевших доли в капитале в России, составляют:
- 6,5% общей прибыли до налогообложения всех компаний ЕС и G7, ведущих активную коммерческую деятельность в России,
- 8,6% материальных основных средств,
- 8,6% общих активов,
- 10,4% операционного дохода
- 15,3% от общего числа работников.
А что с компаниями США и Японии
Меньше 18% американских дочерних компаний, работающих в России, полностью ушли с рынка агрессора с момента начала полномасштабной войны в Украине. В то время как процент компаний из ЕС составил всего 8,3, а Японии – 15%.
Следовательно, от 24 февраля 2022 года больше выходили иностранные компании со штаб-квартирами в Соединенных Штатах, чем базирующиеся в ЕС и Японии.