С самого нуля: как открыть интернет-магазин в Украине
- Для открытия интернет-магазина в Украине необходимо зарегистрировать ФЛП или ООО через платформу Дія, получив цифровую подпись и выбрав КВЭД.
- Для интернет-торговли без большого оборота обычно выбирают ФЛП на второй группе, что включает оплату единого налога, единого социального взноса и военного сбора.
Сейчас интернет-магазины являются удивительно актуальным местом для покупки товаров. Это не требует лишних времени и ресурсов, поэтому подобные "торговые точки" пользуются большим спросом.
Как открыть интернет-магазин в 2026 году?
О том, как открыть онлайн-магазин в Украине, рассказывает ARTJOKER.
В частности следует сразу определить такие важные пункты:
- Выбрать нишу. В частности нужно проанализировать доходность направления, посоветоваться с людьми, что уже имеют опыт и тому подобное.
- Определить ценовой сегмент.
- Составить портрет целевой аудитории, чтобы разработать маркетинговую стратегию и сделать бренд узнаваемым. Написать бизнес-план.
- Проанализировать перспективность ниши, а также конкурентов в ней.
- Создать "пошаговый путеводитель" – расписать этапы запуска, риски, проблемы и прочее.
- Найти поставщиков товаров, договориться с ними об объемах, сроках и цене поставок.
- Арендовать помещение – понадобится склад для хранения запасов товаров, а также офис для административной работы.
- Решить юридические вопросы. Речь идет о регистрации предпринимателя, использовании специального учетного оборудования и тому подобное.
В то же время для ведения любой предпринимательской деятельности в сфере производства или продажи товаров в Украине нужно получить регистрацию – как ФЛП или открыть ООО. Об этом напомнили в Дії.
Самое простое и быстрое – это зарегистрировать ФЛП через Дию или зарегистрировать ООО – также через Дию.
Обратите внимание, что для регистрации необходимо также получить цифровую подпись и выбрать КВЭД,
– отметили на сайте.
ARTJOKER пишет: в большинстве случаев для интернет-торговли без большого оборота выбирают ФЛП на второй группе. Тогда человек придется платить единый налог, единый социальный взнос и военный сбор.
Отметим, что в будущем налоговую группу можно изменить,
– говорится в материале.
Обратите внимание! Из документов для открытия ФЛП понадобится паспорт и код налогоплательщика.
Что еще следует знать ФЛП?
Предпринимателям на 1 и 2 группе ФЛП лучше открывать его в начале месяца. Тогда как 3 группе ФЛП лучше выбирать первые дни месяца, чтобы не платить ЕСВ за почти "пустой" месяц.
В то же время 1 и 2 группа ФЛП отличаются лимитом доходов и количеством наемных работников. Кроме того, обе группы имеют одинаковую ставку единого социального взноса. В то же время суммы единого налога и военного сбора для предпринимателей разные.