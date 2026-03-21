С самого нуля: как открыть интернет-магазин в Украине

21 марта, 12:16
3

Валерия Моргун
Основні тези
  • Для открытия интернет-магазина в Украине необходимо зарегистрировать ФЛП или ООО через платформу Дія, получив цифровую подпись и выбрав КВЭД.
  • Для интернет-торговли без большого оборота обычно выбирают ФЛП на второй группе, что включает оплату единого налога, единого социального взноса и военного сбора.

Сейчас интернет-магазины являются удивительно актуальным местом для покупки товаров. Это не требует лишних времени и ресурсов, поэтому подобные "торговые точки" пользуются большим спросом.

Как открыть интернет-магазин в 2026 году?

О том, как открыть онлайн-магазин в Украине, рассказывает ARTJOKER.

В частности следует сразу определить такие важные пункты:

  1. Выбрать нишу. В частности нужно проанализировать доходность направления, посоветоваться с людьми, что уже имеют опыт и тому подобное.
  2. Определить ценовой сегмент.
  3. Составить портрет целевой аудитории, чтобы разработать маркетинговую стратегию и сделать бренд узнаваемым. Написать бизнес-план.
  4. Проанализировать перспективность ниши, а также конкурентов в ней.
  5. Создать "пошаговый путеводитель" – расписать этапы запуска, риски, проблемы и прочее.
  6. Найти поставщиков товаров, договориться с ними об объемах, сроках и цене поставок.
  7. Арендовать помещение – понадобится склад для хранения запасов товаров, а также офис для административной работы.
  8. Решить юридические вопросы. Речь идет о регистрации предпринимателя, использовании специального учетного оборудования и тому подобное.

В то же время для ведения любой предпринимательской деятельности в сфере производства или продажи товаров в Украине нужно получить регистрацию – как ФЛП или открыть ООО. Об этом напомнили в Дії.

Самое простое и быстрое – это зарегистрировать ФЛП через Дию или зарегистрировать ООО – также через Дию.

Обратите внимание, что для регистрации необходимо также получить цифровую подпись и выбрать КВЭД,
– отметили на сайте.

ARTJOKER пишет: в большинстве случаев для интернет-торговли без большого оборота выбирают ФЛП на второй группе. Тогда человек придется платить единый налог, единый социальный взнос и военный сбор.

Отметим, что в будущем налоговую группу можно изменить,
– говорится в материале.

Обратите внимание! Из документов для открытия ФЛП понадобится паспорт и код налогоплательщика.

Что еще следует знать ФЛП?

  • Предпринимателям на 1 и 2 группе ФЛП лучше открывать его в начале месяца. Тогда как 3 группе ФЛП лучше выбирать первые дни месяца, чтобы не платить ЕСВ за почти "пустой" месяц.

  • В то же время 1 и 2 группа ФЛП отличаются лимитом доходов и количеством наемных работников. Кроме того, обе группы имеют одинаковую ставку единого социального взноса. В то же время суммы единого налога и военного сбора для предпринимателей разные.