Интернет в Украине может подорожать: почему существует риск повышения тарифов

Телеком-регулятор НКЭК разработал законопроект. Он предусматривает внедрение регуляторного сбора в размере до 1,5% от общего дохода телеком-операторов.

Почему в Украине могут измениться цены на интернет?

Это уже вторая попытка НКЭК переложить на бизнес расходы на свое финансирование, о чем заявили в Интернет Ассоциации Украины.

Как говорится в заявлении, анализ законопроекта свидетельствует о выборочном использовании разработчиками норм Директив Евросоюза. Регулятор ссылается на жесткие европейские практики, но не принимает во внимание реалии Украины, находящейся в состоянии полномасштабной войны.

Поэтому ставит узкокорпоративные интересы выше интересов государства, потребителей и телеком-бизнеса. Но при этом не учитывает ряд требований ЕС, которые не вписываются в подходы НКЭК.

Вместо того, чтобы продвигать на международных площадках уникальный опыт устойчивости украинских сетей, "евроинтеграторы" с НКЭК пытаются навязать рынку наиболее одиозные и устаревшие бюрократические механизмы,

– отметили в заметке.

В ИнАУ привели факты, которые Регулятор игнорирует:

"раздутые штаты": в планах НКЭК указано не об оптимизации структуры, которая по численности в разы превышает аналоги в странах ЕС;

расходы являются неоправданными: Украина – единственная среди девяти стран-кандидатов, кто с 2024 года добровольно платит взносы в евробюро BEREC за свой счет, даже несмотря на боевые действия;

агрессивная фискальная модель: регуляторный сбор на порядок превышает аналогичные взносы в НКРЭКУ, а полный отказ от бюджетного финансирования не имеет надлежащего экономического обоснования;

отсутствие предложений по реальной поддержке операторов, отмены чрезмерных регуляций и противодействия антиконкурентным практикам.

Не менее важный фактор. Согласно тексту, НКЭК сознательно игнорирует "неудобные" прямые требования Европейского кодекса (ЕКЭК):

отсутствует запрет на использование сбора для капитальных инвестиций, что по нормам ЕС не является административными расходами; деньги телеком-рынка планируется направлять на регулирование другой отрасли – почтовой сферы; отсутствие обеспечения гарантий профессиональной квалификации и необходимости профильного образования руководства Регулятора; отсутствие подотчетности.

Важно! Проект фактически устраняет Парламент, Правительство и общество от осуществления надзора за целесообразностью использования публичных средств.

Что еще стоит знать о ситуации?

ИнАУ направила обращение в НКЭК. Обращение можно увидеть на официальном сайте.

Ассоциация надеется, что позиция рынка будет услышана еще на этапе общественного обсуждения в НКЭК,

– отметили в тексте.

В случае игнорирования замечаний, Ассоциация будет апеллировать к государственным и европейским институтам.

Как события повлияют на украинцев?

Согласно информации, внедрение взносов для сферы электронных коммуникаций будет иметь последствия нагрузки не только на поставщиков, но и для абонентов. Дело в том, что расходы будут переведены в тарифы.

Обратите внимание! Это и повлечет за собой рост тарифов в Украине.

Медиа MIND в частности разбиралось, возможна ли оптимизация функций и сокращение персонала. Но говорится в материале, это вызывает в НКЭК "бурные эмоции".

Европейская комиссия неоднократно подчеркивала, что у нас недостаточное количество людей. Когда-то штатная численность составляла 375, сейчас у нас осталось 220 человек. При том что закон "Об электронных коммуникациях" добавил нам на 245% больше функций,

– сказала член НКЕК Лилия Мальон.

Она добавила, что эти 220 человек постоянно работают на истощение ради того, чтобы не завалилась институция.

Какие новости по мобильным тарифам?

CEO компании Vodafone Ольга Устинова ранее говорила, что стоимость мобильной связи в Украине обоснована. Она объяснила, что дорогие тарифы в 400 гривен в месяц – "это цена трех-четырех чашек кофе в Киеве". А за эту цену люди получают множество услуг в течение целого месяца.

В то же время в компании Киевстар объяснили – от внешних факторов никто не застрахован. А именно они влияют на повышение цен. В то же время по состоянию на сейчас компания не планирует менять стоимость мобильных тарифов.

В частности украинцам предлагают дешевые тарифы. Такие имеет каждый оператор мобильной связи. Например, оператор Lifecell предлагает самый дешевый тариф "Лайфсет S". Его стоимость составляет всего 100 гривен в месяц.