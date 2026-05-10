Что предлагает Vodafone?

Рассказываем, какие тарифы являются доступными по цене и что в них входит.

Например, Vodafone предлагает тариф Flexx GO. Его стоимость в месяц составляет 350 гривен или 11,6 гривны в день.

Украинцы могут получить 25 гигабайтов интернета (15 из них можно использовать в 27 странах ЕС). Также предоставляются 500 минут на звонки на другие сети в Украине и 27 странах ЕС (исходящие в Украину и по стране пребывания, где действует тариф.

Действует безлимит на звонки в сети Vodafone в Украине. Также предоставляется 50 SMS в Украине и 27 странах Евросоюза.

Согласно информации, в рамках акции в течение первых 6 месяцев (с момента совершения первого звонка) в тарифе предоставляются дополнительные 500 минут для пользования в Украине и в 27 странах ЕС, а еще 25 гигабайтов для использования в Украине. Акция будет действовать до 30 июня 2026 года включительно.

Обратите внимание! Если действующий тариф имеет большую ежемесячную плату, чем тариф Vodafone Flexx GO, то стоимость перехода составит 52,06 гривны с дополнительными сборами и налогами. Если меньше, то переход бесплатный.

Какой тариф предлагает Киевстар?

В то же время Киевстар предлагает украинцам тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт". Он стоит 220 гривен в месяц или 7,34 гривны в день.

В тариф входят 10 гигабайтов мобильного интернета (из них 8 можно использовать в роуминге), безлимитные звонки внутри сети, 100 минут на звонки по Украине и 100 SMS. Также предоставляется доступ к "Киевстар ТВ Легкий".

Важно! Тариф доступен для людей от 60 лет или для лиц с инвалидностью.

Какой самый дешевый тариф в lifecell?

Оператор Lifecell предлагает самый дешевый тариф "Лайфсет S". Стоимость мобильного тарифа составляет всего лишь 100 гривен в месяц в 3,57 гривны за день.

В него входит домашний интернет, а также 10 гигабайтов мобильного интернета, из которых 2 можно использовать в странах Европейского Союза. В частности звонки на другие сети стоят 2 гривны за минуту.

В случае перехода на более дешевый тариф в пределах линейки тарифных планов Лайфсет стоимость перехода составит 75 гривен (с учетом всех налогов и сборов),

– сообщили в компании.

В противном случае переход бесплатный.

Заметьте! Если на счету есть задолженность, то переход недоступен до полного ее погашения.

Что еще стоит знать украинцам о мобильных тарифах?

Уже с 12 мая мобильный оператор Киевстар вводит обновления для абонентов. Это касается подписки и линейки тарифов "Все вместе".

Украинцы смогут использовать минуты тарифа или Суперсилы для звонков в страны Европы, США, Канаду и Индию. Обновление коснется тарифных пакетов "Киевстар Комфорт" и "Киевстар Комфорт 2018".

Президент компании Киевстар Александр Комаров сообщил, что в ближайшее время повышать цены не собираются. Но от внешних факторов никто не застрахован.

Например, расходы на электроэнергию в феврале 2026 года выросли примерно на 200%, если сравнивать с февралем 2023 года. Также увеличились расходы на радиочастотный мониторинг и рентную плату за радиочастотный спектр. А еще ежегодно растут расходы на оплату труда. Таким образом, должны расти и цены на услуги.