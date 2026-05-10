Що пропонує Vodafone?

Розповідаємо, які тарифи є доступними за ціною та що у них входить.

Читайте також Українці масово змінюють мобільного оператора: куди найчастіше переносять свої номери

Наприклад, Vodafone пропонує тариф Flexx GO. Його вартість на місяць становить 350 гривень або 11,6 гривні на день.

Українці можуть отримати 25 гігабайтів інтернету (15 з них можна використати у 27 країнах ЄС). Також надаються 500 хвилин на дзвінки на інші мережі в Україні та 27 країнах ЄС (вихідні в Україну та по країні перебування, де діє тариф.

Діє безліміт на дзвінки в мережі Vodafone в Україні. Також надається 50 SMS в Україні та 27 країнах Євросоюзу.

Згідно з інформацією, у межах акції протягом перших 6 місяців (з моменту здійснення першого дзвінка) у тарифі надаються додаткові 500 хвилин для користування в Україні та у 27 країнах ЄС, а ще 25 гігабайтів для використання в Україні. Акція діятиме до 30 червня 2026 року включно.

Зверніть увагу! Якщо чинний тариф має більшу щомісячну плату, ніж тариф Vodafone Flexx GO, то вартість переходу становитиме 52,06 гривні з додатковими зборами та податками. Якщо менша, то перехід безплатний.

Який тариф пропонує Київстар?

Водночас Київстар пропонує українцям тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт". Він коштує 220 гривень на місяць або 7,34 гривні на день.

У тариф входять 10 гігабайтів мобільного інтернету (з них 8 можна використовувати у роумінгу), безлімітні дзвінки всередині мережі, 100 хвилин на дзвінки по Україні та 100 SMS. Також надається доступ до "Київстар ТБ Легкий".

Важливо! Тариф доступний для людей від 60 років або для осіб з інвалідністю.

Який найдешевший тариф у lifecell?

Оператор Lifecell пропонує найдешевший тариф "Лайфсет S". Вартість мобільного тарифу становить лише 100 гривень на місяць у 3,57 гривні за день.

У нього входить домашній інтернет, а також 10 гігабайтів мобільного інтернету, з яких 2 можна використати в країнах Європейського Союзу. Зокрема дзвінки на інші мережі коштують 2 гривні за хвилину.

У разі переходу на дешевший тариф у межах лінійки тарифних планів Лайфсет вартість переходу становитиме 75 гривень (з урахуванням усіх податків та зборів),

– повідомили у компанії.

В іншому випадку перехід безкоштовний.

Зауважте! Якщо на рахунку є заборгованість, то перехід недоступний до повного її погашення.

Що ще варто знати українцям про мобільні тарифи?

Вже з 12 травня мобільний оператор Київстар запроваджує оновлення для абонентів. Це стосується передплати та лінійки тарифів "Все разом".

Українці зможуть використовувати хвилини тарифу або Суперсили для дзвінків у країни Європи, США, Канаду та Індію. Оновлення торкнеться тарифних пакетів "Київстар Комфорт" та "Київстар Комфорт 2018".

Президент компанії Київстар Олександр Комаров повідомив, що найближчим часом підвищувати ціни не збираються. Але від зовнішніх чинників ніхто не застрахований.

Наприклад, витрати на електроенергію у лютому 2026 року зросли приблизно на 200%, якщо порівнювати з лютим 2023 року. Також збільшилися витрати на радіочастотний моніторинг та рентну плату за радіочастотний спектр. А ще щороку зростають витрати на оплату праці. Таким чином, мають зростати й ціни на послуги.