Немалые средства: сколько Toyota инвестирует в третий завод в Индии

Спрос на автомобили Toyota на индийском рынке растет. Это повлияло на решение компании инвестировать миллионы долларов в строительство третьего завода в Индии.

Toyota инвестирует почти 400 миллионов долларов в создание третьего производственного предприятия в Индии, поскольку стремится удовлетворить растущий спрос на свои автомобили.

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Toyota продолжает демонстрировать положительную динамику на индийском рынке,

– заявил Массаказу Йошимура, генеральный директор местного подразделения Toyota Kirloskar Motor.

Новый завод создаст 2000 новых рабочих мест и будет производить более 100 000 автомобилей ежегодно. Это позволит увеличить общую мощность производства Toyota до 410000 автомобилей в год.

Наибольшее расширение за последние десять лет

Завод станет первым расширением производственных мощностей автопроизводителя за последние десять лет. Расширение позволяет потенциал для дальнейшего роста в экосистеме поставщиков, по мнению Йошимура.

Продажи в Индии

Расширение происходит тогда, когда Toyota сталкивается с медленным ростом на таких рынках как Европа и Северная Америка и конкуренцией со стороны китайских игроков в Юго-Восточной Азии.

Продажи компании в Индии стремительно выросли благодаря глобальному партнерству с Suzuki Motor. В его рамках около двух третей текущих производственных мощностей Toyota используется компанией Maruti Suzuki для производства автомобилей для обоих автопроизводителей.

Что предполагает партнерство Два японских автопроизводителя берут некоторые автомобили, сначала разработанные их индийским партнером Maruti, затем дорабатывают их и продают под своими брендами, чтобы пополнить свою продуктовую линейку.

Около двух третей текущих производственных мощностей Toyota используется компанией Maruti Suzuki для производства автомобилей обоих автопроизводителей в рамках их партнерства.