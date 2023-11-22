Toyota інвестує майже 400 мільйонів доларів у створення третього виробничого підприємства в Індії, оскільки прагне задовольнити зростальний попит на свої автомобілі.

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Toyota продовжує демонструвати позитивну динаміку на індійському ринку,

– заявив Масаказу Йошимура, генеральний директор місцевого підрозділу Toyota Kirloskar Motor.

Новий завод створить 2000 нових робочих місць і вироблятиме понад 100000 автомобілів щорічно. Це дасть можливість збільшить загальну потужність виробництва Toyota до 410000 автомобілів на рік.

Найбільше розширення за останній десять років

Завод також стане першим розширенням виробничих потужностей автовиробника за останні десять років. Розширення уможливлює потенціал для подальшого зростання в екосистемі постачальників, на думку Йошимура.

Цікаво! Розширення відбувається тоді, коли Toyota стикається з повільним зростанням на таких ринках, як Європа та Північна Америка, та конкуренцією з боку китайських гравців у Південно-Східній Азії.

Продажі в Індії

Продажі компанії в Індії стрімко зросли завдяки глобальному партнерству з Suzuki Motor. В його рамках, близько двох третин поточних виробничих потужностей Toyota використовується компанією Maruti Suzuki для виробництва автомобілів для обох автовиробників.

Що передбачає партнерство Два японські автовиробники беруть деякі автомобілі, спочатку розроблені їхнім індійським партнером Maruti, потім допрацьовують їх і продають під своїми брендами, щоб поповнити свою продуктову лінійку.

Близько двох третин поточних виробничих потужностей Toyota використовується компанією Maruti Suzuki для виробництва автомобілів для обох автовиробників в рамках їхнього партнерства.