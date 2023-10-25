Ирландцы снова хотят купить цементные заводы в Украине: АМКУ против из-за возможности монополии

Производитель цемента "CRH UKRAINE B.V." подал заявку на приобретение доли нескольких цементных заводов. Это уже вторая попытка компании инвестировать в отрасль, но есть одна проблема.

Ирландцы снова нацелились на цементные заводы в Украине

АМКУ принялся проверять соглашения, в которых задействован ирландский производитель цемента "CRH UKRAINE B.V.". В частности, речь идет о приобретении акций итальянского ПАО "Дикергофф цемент Украина", а также покупке доли в уставном капитале ООО "Дикергофф /Украина/".

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Дело в том, что сейчас у ирландцев более 50% голосов в управлении каждого из компаний. Соответственно, это дает им монопольное положение на рынке.

Интересно! Ирландская компания CRH уже владеет несколькими заводами в Украине. Под брендом Cemark предприятия работают в Каменце-Подольском, Одессе и Львовской области.

Ранее CRH уже подавал документы на приобретение заводов в Волынской и Николаевской областях, но АМКУ ответил отказом. Речь идет о той же компании "Дикергофф цемент Украина", которая является "дочкой" итальянского Buzzi.

К слову, итальянцы до сих пор не вышли с российского рынка, но продолжают активно работать на территории Украины.