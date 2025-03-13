Искусственный интеллект заменит программистов через полгода – прогноз CEO Anthropic

Генеральный директор Anthropic Дарио Амодей заявил, что уже через 3 –6 месяцев искусственный интеллект будет выполнять до 90% работы по написанию кода.

Автоматизация меняет роль программистов

Об этом он рассказал во время выступления на форуме Совета по международным отношениям (CFR), сообщает 24 Канал со ссылкой на Tech-Transformation.

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По словам Амодея, ИИ достигает беспрецедентного прогресса в сфере программирования. Если темпы развития технологий сохранятся, через год автоматизированное написание кода может достичь 100%.

Однако, несмотря на такие прогнозы, человеческое участие в разработке останется необходимым. Программисты в дальнейшем будут определять требования к программному обеспечению, строить архитектуру приложений и принимать ключевые решения.

Разработчики больше сосредоточатся на концептуальной работе и решении проблем, а не на механическом написании каждой строки кода,

- отметил CEO OpenAI Сэм Альтман, комментируя влияние ИИ на IT-индустрию.

Потенциальные риски и вызовы

Несмотря на перспективы, автоматизация кодирования имеет свои риски:

Качество и безопасность – AI-генерированный код требует тщательной проверки, поскольку возможны ошибки или некорректные решения.

"Галлюцинации" ИИ – система может создавать неправильный или опасный код.

Дефицит квалифицированных программистов – если ручное кодирование потеряет актуальность, это может усложнить обучение новых специалистов.

Обратите внимание! По состоянию на сейчас инструменты на базе ИИ, такие как GitHub Copilot и OpenAI Codex, уже могут создавать функциональные фрагменты кода, исправлять ошибки и даже генерировать целые приложения. Если прогноз Амодея сбудется, работники сферы IT будут работать совсем по-другому уже через год.