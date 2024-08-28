Испания отказывается сотрудничать с венгерской компанией: все из-за связей с Орбаном

Испания запретила продажу производителя поездов Talgo SA венгерской компании Ganz-Mavag Europe Zrt. Такой ответ в правительстве объясняют тем, что сделка могла поставить под угрозу стратегические интересы страны, а также угрожать национальной безопасности.

Почему Испания отказала венгерской компании

Согласно заявлению испанского правительства, предложение от венгерской компании содержит "непреодолимые риски" для общественного порядка.

Читайте также Акции фармацевтических компаний Японии рекордно выросли: в чем причина

Интересно! Для блокировки сделки Испания воспользовалась временными правилами со времен пандемии Covid-19. Это позволяет блокировать поглощения местных корпораций иностранными компаниями из Евросоюза, а срок действия этих правил закончится в конце года.

Главная проблема то, что компания Ganz-Mavag имеет связи с государственным руководством Венгрии.

Известно, что венгерский бизнес принадлежит частному инвестиционному фонду, что управляется государственной нефтяной компанией Mol Nyrt.

Таким образом, руководство Mol Nyrt связано с премьер-министром Венгрии – Виктором Орбаном.

Напоминаем! Венгерская компания намеревалась купить испанскую вагоностроительную компанию Talgo за 600 миллионов евро в начале весны. Кроме того, среди претендентов была еще чешская Skoda Transportation, которая предложила "бизнес-объединение" двух компаний. Впрочем, предложение было отклонено советом директоров испанской компании.