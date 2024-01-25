Капитализация Microsoft достигла исторической отметки: благодаря чему растет компания

Этот показатель свидетельствует о значительном успехе компании на международном рынке. Более того, капитализация Microsoft продолжает расти, что подчеркивает сильную позицию корпорации в области технологий и ее стратегическое влияние на мировую экономику.

Следовательно, 24 января корпорация Microsoft достигла исторической рыночной оценки в 3 триллиона долларов.

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В то же время акции выросли на 1,3% – до 403,95 доллара. Такая тенденция роста отражает оптимизм рынка по отношению к ИИ.

Благодаря чему растет Microsoft

Сейчас Microsoft на втором месте после Apple. Капитализация последней компании в настоящее время составляет – 3,02 триллиона долларов.

Microsoft, благодаря партнерству с OpenAI Inc., считается одним из крупнейших бенефициаров ИИ. Рост привел к тому, что акции Microsoft стали одними из самых популярных акций на Уолл-стрит:

более 90% аналитиков рекомендуют покупать акции компании;

средняя целевая цена аналитиков указывает на рост примерно на 7% от текущих уровней.

Значительная часть роста свидетельствует об увлечении инвесторов перспективами искусственного интеллекта и их возможностей для ускорения прироста доходов.

Какие прогнозы

По прогнозам, спрос на услуги ИИ вместе с облачными вычислениями для их поддержки – будет способствовать долгосрочным тенденциям роста Microsoft.

Согласно данным Bloomberg Intelligence, в 2024 финансовом году ожидается, что доход компании увеличится примерно на 15%, что превышает средние темпы роста в технологическом секторе в целом.