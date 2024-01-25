Відтак, 24 січня корпорація Microsoft досягла історичної ринкової оцінки в 3 трильйони доларів.

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Водночас акції зросли на 1,3% — до 403,95 долара. Така тенденція до зростання відображає оптимізм ринку стосовно ШІ.

Цікаво! Зараз Microsoft на другому місці після Apple. Капіталізація останньої компанії нині становить – 3,02 трильйона доларів.

Завдяки чому зростає Microsoft

Microsoft, завдяки партнерству з OpenAI Inc., вважається одним із найбільших бенефіціарів ШІ. Зростання призвело до того, що акції Microsoft стали одними з найпопулярніших акцій на Волл-стріт:

понад 90% аналітиків рекомендують купувати акції компанії;

а середня цільова ціна аналітиків вказує на зростання приблизно на 7% від поточних рівнів.

Значна частина зростання свідчить про захоплення інвесторів перспективами штучного інтелекту та його можливостей для прискорення приросту прибутків і доходів.

Які прогнози на майбутнє

За прогнозами, попит на послуги ШІ разом із хмарними обчисленнями для їх підтримки – сприятиме довгостроковим тенденціям зростання Microsoft.

Цікаво! Згідно з даними Bloomberg Intelligence, у 2024 фінансовому році очікується, що дохід компанії збільшиться приблизно на 15%, що перевищує середні темпи зростання у технологічному секторі в цілому.