Следовательно, 24 января корпорация Microsoft достигла исторической рыночной оценки в 3 триллиона долларов.

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В то же время акции выросли на 1,3% – до 403,95 доллара. Такая тенденция роста отражает оптимизм рынка по отношению к ИИ.

Благодаря чему растет Microsoft

Microsoft, благодаря партнерству с OpenAI Inc., считается одним из крупнейших бенефициаров ИИ. Рост привел к тому, что акции Microsoft стали одними из самых популярных акций на Уолл-стрит:

  • более 90% аналитиков рекомендуют покупать акции компании;
  • средняя целевая цена аналитиков указывает на рост примерно на 7% от текущих уровней.

Значительная часть роста свидетельствует об увлечении инвесторов перспективами искусственного интеллекта и их возможностей для ускорения прироста доходов.

Какие прогнозы

По прогнозам, спрос на услуги ИИ вместе с облачными вычислениями для их поддержки – будет способствовать долгосрочным тенденциям роста Microsoft.