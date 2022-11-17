Украинская MacPaw пообещала ежемесячно донатить на "Повернись живим": о какой сумме идет речь

Украинская IT-компания MacPaw на регулярной основе будет оказывать целевую финансовую поддержку "Повернись живим". Так, ежемесячно разработчик приложений будет выделять 30 тысяч долларов на операционную деятельность фонда.

Деньги будут идти на зарплаты специалистов, аренду офисов, складов и тому подобное. Об этом сообщил основатель MacPaw Александр Косован на своей странице в фейсбуке.

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MacPaw будет регулярно поддерживать фонд "Повернись живим"

Как отметил Александр Косован, осуществив самую массированную ракетную атаку, Россия продолжает испытывать единство украинцев и нашу способность сопротивляться. Однако, подчеркивает предприниматель, оккупантам этого не удастся.

Наша сила – в единстве, поэтому мы, MacPaw, решили на регулярной основе оказывать институциональную поддержку фонду "Повернись живим" – самому эффективному фонду страны, который помогает защитникам Украины и специализируется именно на технических решениях,

– заявил Косован.

Айтишник объяснил, что его компания будет ежемесячно оказывать фонду благотворительную помощь в размере 30 тысяч долларов, которая будет направлена на обеспечение стабильности операционной деятельности "Повернись живим".

Что известно о MacPaw IT-компания, занимающаяся разработкой и дистрибуцией программного обеспечения для платформ macOS и IOS. Основанная в 2008 году Александром Косованом, главный офис расположен в Киеве. Продуктами MacPaw пользуются более 30 миллионов человек в 180 странах мира.

Мы гордимся своим украинским происхождением. В это непростое для Украины время мы помогаем стране всеми ресурсами, доступными нам как бизнесу: в рамках программы корпоративной социальной ответственности и через MacPaw Foundation,

– добавил основатель IT-компании.