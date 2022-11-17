Деньги будут идти на зарплаты специалистов, аренду офисов, складов и тому подобное. Об этом сообщил основатель MacPaw Александр Косован на своей странице в фейсбуке.
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MacPaw будет регулярно поддерживать фонд "Повернись живим"
Как отметил Александр Косован, осуществив самую массированную ракетную атаку, Россия продолжает испытывать единство украинцев и нашу способность сопротивляться. Однако, подчеркивает предприниматель, оккупантам этого не удастся.
Наша сила – в единстве, поэтому мы, MacPaw, решили на регулярной основе оказывать институциональную поддержку фонду "Повернись живим" – самому эффективному фонду страны, который помогает защитникам Украины и специализируется именно на технических решениях,
– заявил Косован.
Айтишник объяснил, что его компания будет ежемесячно оказывать фонду благотворительную помощь в размере 30 тысяч долларов, которая будет направлена на обеспечение стабильности операционной деятельности "Повернись живим".
Что известно о MacPawIT-компания, занимающаяся разработкой и дистрибуцией программного обеспечения для платформ macOS и IOS. Основанная в 2008 году Александром Косованом, главный офис расположен в Киеве. Продуктами MacPaw пользуются более 30 миллионов человек в 180 странах мира.
Мы гордимся своим украинским происхождением. В это непростое для Украины время мы помогаем стране всеми ресурсами, доступными нам как бизнесу: в рамках программы корпоративной социальной ответственности и через MacPaw Foundation,
– добавил основатель IT-компании.