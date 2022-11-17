Гроші йтимуть на зарплати фахівців, оренду офісів, складів та інше. Про це повідомив засновник MacPaw Олександр Косован на своїй сторінці у фейсбуці.

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MacPaw регулярно підтримуватиме фонд "Повернись живим"

Як зазначив Олександр Косован, здійснивши наймасованішу ракетну атаку, Росія продовжує випробовувати єдність українців та нашу здатність чинити опір. Проте, наголошує підприємець, окупантам цього не вдасться.

Наша сила – в єдності, тому ми, MacPaw, вирішили на регулярній основі надавати інституційну підтримку фонду "Повернись живим" – найефективнішому фонду країни, що допомагає захисникам України і спеціалізується саме на технічних рішеннях,

– заявив Косован.

Айтівець пояснив, що його компанія щомісяця надаватиме фонду благодійну допомогу у розмірі 30 тисяч доларів, що буде спрямована на забезпечення стабільності операційної діяльності "Повернись живим".

Що відомо про MacPaw IT-компанія, яка займається розробкою і дистрибуцією програмного забезпечення для платформ macOS та IOS. Заснована 2008 року Олександром Косованом, головний офіс розташований у Києві. Продуктами MacPaw користуються понад 30 мільйонів людей у 180 країнах світу.

Ми пишаємось своїм українським походженням. У цей непростий для України час ми допомагаємо країні усіма ресурсами, доступними нам як бізнесу: у межах програми корпоративної соціальної відповідальності та через MacPaw Foundation,

– додав засновник IT-компанії.

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