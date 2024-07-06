Институт в Ивано-Франковске приватизировали: цена в 18 раз выше стартовой
Источник:ain.business
Процесс приватизации в Украине продолжается. И часто аукционы приносят очень хорошие новости для государственного бюджета.
Успешная приватизация
ФГИУ удалось провести аукцион по приватизации "Ивано-Франковский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства". Участие в торгах приняли 4 инвестора.
Читайте также АРМА определило компанию, которая будет продавать картины и иконы Медведчука: какой размер этой коллекции
Победителем стал ООО "ТД Интернациональ", который предложил за лот 25,5 миллиона гривен. Стартовая цена объекта составляла 1,395 миллиона гривен, то есть на аукционе она выросла в 18 раз.
Здание будет отремонтировано и восстановлено, деятельность института будет сохранена и планируется его развитие,
– рассказал Сергей Палийчук, один из совладельцев компании-победительницы.
Также в "ТД Интернациональ", который занимается производством сухих строительных смесей, добавили, что институт не будет связан с ее деятельностью и будет работать в рамках своей лицензии.
Что известно об объекте
В комплекс, который продали на аукционе, входят:
- административный корпус (1880 квадратных метров);
- 5 автотранспортных средств;
- оборудование;
- мебель;
- инвентарь.
В 2023 году доход института составил 8 миллионов гривен, однако по состоянию на 1 января 2024 года институт имел кредиторскую задолженность в 368 тысяч гривен.