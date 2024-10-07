В "Вконтакте" проводят неофициальное сокращение работников
В популярной российской соцсети "Вконтакте" начали массово сокращать штат При этом, официального решения об уменьшении количества работников до сих пор нет.
Сколько сотрудников уволили из "Вконтакте"
Российские СМИ сообщают, что с "Вконтакте" уже уволены сотни работников. Однако сокращения могут коснуться гораздо большего количества людей.
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Увольнения из VK начались еще в конце сентября. Одним днем работу теряли десятки работников, в том числе и топ-менеджеры.
Сокращали людей целыми командами. Уже известно, что работу потеряли сотрудники из:
- маркетинговой команды;
- "VK клипы";
- рекламного отдела;
- отдела разработки голосового помощника "Маруся".
Обратите внимание! Источники сообщают о планах на сокращение ориентировочно 20% от всех сотрудников (это ориентировочно 3 тысячи человек).
Почему "Вконтакте" увольняет сотрудников
Сотрудники компании сообщают, что процесс увольнения происходит тайно. То есть, оно оформляется как соглашение о согласии сторон.
Причинами увольнения называют:
- оптимизацию бюджета;
- перераспределение средств;
- смена менеджмента в компании.