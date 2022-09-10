Как предпринимателю избежать штрафов, если он не может уплатить налоги из-за войны: новый порядок действий

В результате полномасштабной войны многие украинские предприниматели, по объективным причинам, не могут выполнить свои налоговые обязательства перед государством в полном объеме. Чтобы избежать штрафов, они могут сообщить об этом Государственной налоговой службе.

Недавно в Украине начал действовать новый порядок подтверждения возможности или невозможности выполнения налогоплательщиком своих финансовых и других обязательств в условиях военного положения. Документ вступил в силу с 6 сентября 2022 года.

Читайте также Гривневый платежный шлюз GEO Pay начал сотрудничество с Gate․io

Основания для ФЛП

Согласно новому Порядку основаниями невозможности выполнения физическим лицом-предпринимателем своих налоговых обязанностей, в том числе и для самозанятых лиц, в условиях военного положения могут быть:

Пребывание на территории населенного пункта, являющегося налоговым адресом плательщика, в котором ведутся боевые действия – такие населенные пункты определяются постоянно обновляемым списком от Мининтеграции временно оккупированных территорий.

– такие населенные пункты определяются постоянно обновляемым списком от Мининтеграции временно оккупированных территорий. Прохождение стационарного лечения в учреждениях здравоохранения, в том числе и иностранных, в связи с ранением (в том числе, контузией, травмой, увечьем), полученным при исполнении обязанностей военной службы , в отпуске по болезни или для лечения после тяжелого ранения за выводом военно-врачебной комиссии.

, в отпуске по болезни или для лечения после тяжелого ранения за выводом военно-врачебной комиссии. Призыв на военную службу во время общей мобилизации или пребывание в подразделениях территориальной обороны .

. Работа в правоохранительных органах, военным ВСУ, сотрудником Национальной гвардии, СБУ и работа в других военных формированиях.

Отсутствие (смерть, признание пропавшим без вести и тому подобное) лиц, на которых возлагается обязанность по заполнению и предоставлению налоговой декларации от имени налогоплательщика.

по заполнению и предоставлению налоговой декларации от имени налогоплательщика. Утрата, уничтожение или порча первичных документов, компьютерного и другого оборудования в результате боевых действий, или их пребывание на территориях, где ведутся боевые действия.

Невозможность использовать или вывезти документы, компьютерное и другое оборудование в результате ведения боевых действий.

документы, компьютерное и другое оборудование в результате ведения боевых действий. Использование или вывоз документов, компьютерного и другого оборудования может представлять риск для жизни или здоровья налогоплательщика.

Возможность утечки информации об объемах и местах хранения горючего или спирта.

об объемах и местах хранения горючего или спирта. Остальные обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), которые налогоплательщик может подтвердить документально.

Обратите внимание БЭБ разоблачило схему уклонения от уплаты налогов: СМИ пишут, что речь идет о компаниях Фирташа

Основания для юридических лиц

Основаниями невозможности выполнения юридическими лицами и их обособленными подразделениями налоговых обязательств в условиях военного положения могут быть:

Утрата, уничтожение или невозможность использования первичных документов, компьютерного и другого оборудования в результате боевых действий.

Возможность утечки информации об объемах и местах хранения горючего или спирта.

об объемах и местах хранения горючего или спирта. Отсутствие у налогоплательщика должностных лиц , уполномоченных вести бухгалтерский учет.

, уполномоченных вести бухгалтерский учет. Пребывание юрлица (в частности, налоговый адрес, фактическое пребывание, размещение производственных мощностей и тому подобное) на территории временно оккупированного, заблокированного или населенного пункта, в котором ведутся боевые действия.

и тому подобное) на территории временно оккупированного, заблокированного или населенного пункта, в котором ведутся боевые действия. Другие обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), которые юридическое лицо способно подтвердить документально.

Кстати Правительство расширило программу кредитования "5-7-9": бизнес теперь может страховать экспортные контракты

Как избежать штрафов

Как ФЛП, так и юридическим лицам, необходимо подать заявление об отсутствии возможности исполнить налоговую обязанность до 30 сентября 2022 года включительно. Если подать такое заявление нет возможности, в частности, из-за пребывания на временно оккупированной территории, потери КЭП или техники, это можно будет сделать в течение 60 календарных дней после восстановления такой возможности.

Подать заявление и документы, подтверждающие основание невозможности выполнения налоговых обязательств, можно электронно – через специальную форму в Электронном кабинете налогоплательщика. Также можно подать все в бумажной форме, обратившись в налоговый орган по месту жительства.

Как долго рассматривают заявление

Заявления налогоплательщиков рассматривают налоговые органы в течение 20 календарных дней со дня получения документов, однако с возможностью продления срока рассмотрения. Контролирующий орган может также попросить заявителя предоставить дополнительные документы для подтверждения оснований невозможности выполнения налоговых обязательств. При этом предварительное решение относительно заявления налогоплательщика должно быть направлено ему в течение 20 календарных дней.