Все снова уйдут в тень: какие налоговые изменения будут ждать бизнес в 2024 году

В этом году Украина, чтобы покрыть дефицит бюджета, внесет изменения в налоговое законодательство, которые коснутся всех видов бизнеса. Некоторые из них ожидаемы, а некоторые – нет.

Каких изменений стоит ждать

Налоговый эксперт и co-founder консалтинговой компании "Бюро" Виктория Домарева в разговоре с 24 Каналом, рассказала, что к ожидаемым изменениям будет относиться увеличение ставки минимальной зарплаты, которая приведет к увеличению других налогов.

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В частности, возрастет ЕСВ для ФЛП, также увеличится единый налог для I и II группы предпринимателей и лимиты для них. Неожиданные изменения запланированы Национальной стратегией Министерства доходов.

Виктория Домарева Налоговый эксперт и co-founder консалтинговой компании "Бюро" Да, они объявили, что к 2027 году единый налог, то есть упрощенная система налогообложения для всех субъектов хозяйствования – будет отменена. Те предприниматели, которые сейчас на нем, до 2027 года могут переформатироваться. Если наибольшая ставка составляет 5% для ІІІ группы, то согласно новой Нацстратегии ее обещают постепенно увеличивать от 3% до 17%. Это хотят сделать, чтобы предприниматели переходили на общую систему налогообложения. В отдаленной перспективе обещают совсем его отменить.

Какие вызовы предстанут перед ФЛПами

Налог на прибыль составляет 18% и уплачивается от разницы между доходом и расходами. Если предпринимателям придется платить налог с оборота до 17%, то для них выгоднее стать плательщиком налога на прибыль. Однако став плательщиком такого налога, нужно платить НДС, то есть расходы вырастут на 20%.

По этим изменениям может быть отменена налоговая система "ДІЯ.City" для ІТ-работников. Пока в этой системе много преимуществ, таких как зарплата от минимальной ЕСВ, ставка 5%, как единый налог. А если ее отменят, то по крайней мере одно бизнес-направление уже испытывает проблемы,

– сказала она.

Домарева помешала, что дополнительно планируется восстановить прогрессивную шкалу НДФЛ, ныне отличающуюся от видов доходов. Ее хотят сделать прогрессивной, то есть зависимой от размера доходов. Например, для высоких сумм будет существовать одна или две ставки. Это может ввести в тень заработную плату.

Зачем такие изменения

В правительстве объяснили, что единый налог платит лишь 10% всех ФЛП, в то время как 90% это звенья крупного бизнеса. Эти изменения являются способом борьбы с криминальными схемами крупного бизнеса, хотя фактически наносят больше вреда для малых предприятий.

К примеру, для интернет-магазинов нынешняя система налогообложения удобна и доступна. У них нет налоговой нагрузки, им удобно в имеющихся лимитах, они уплачивают определенный процент от оборота и работают прозрачно. А если придется платить 17%, все быстро снова перейдут в тень,

– прокомментировала налоговая экспертка.

Однако сейчас фиксированных изменений еще нет, ведь будут вводить их постепенно до 2027 года.

Придется адаптироваться

После соответствующих изменений некоторым предпринимателям придется пересмотреть свою бизнес-модель. Например, при оформлении ООО или ФЛП лицо должно планировать свою прибыль и заранее закладывать в расходную часть вероятность увеличения налогов.

Есть вероятность, что власти сейчас анализируют реакцию общества. В частности, как предприниматели начнут выходить из единого налога и будут ли закрываться.

На мой взгляд, предложенные изменения – это не борьба со схемами. Любой бизнес, использующий их, адаптируется и придумает новые. Но ФЛПы страдают больше всего: если говорить о реальном малом и микробизнесе, то он закроется. Некоторое время люди адаптировались к тому, что нужно открыть ФЛП, платить налоги, а не просто принимать платежи на собственную карту, а тут примут такие законы. Это звено бизнеса снова уйдет в тень. Будут принимать платежи на карту или вообще работать с наличными,

– объяснила Виктория Домарева.

Советы для предпринимателей

Пока что единственное принятое решение, это возврат документальных налоговых проверок бизнеса, поэтому сильно переживать не стоит. В этом году предприниматели должны узнать, подпадают ли они под такие проверки.

Что касается ФЛПов, то они продолжают работать так, как работали раньше. Их пока никто не трогает. В случае любых изменений они будут анонсированы. Тогда уже и стоит просматривать свою бизнес-модель, чтобы понимать, как дальше работать. Может быть, поднимать наценку. Кто вообще может решить закрыться, потому что посчитает, что дороже у него никто не купит,

– подытожила собеседница.

Учитывая анонсированные изменения и проверки, советы следующие: