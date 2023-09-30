Штрафы существенны: какие изменения для ФЛП будут действовать с 1 октября

С 1 октября 2023 года для ФЛП 2 – 4 групп будут действовать определенные изменения. Они касаются вопроса расчетных операций.

О них 24 Каналу рассказала Соучредитель Объединения сервис-провайдеров ПРРО Украины Евгения Божко. Она отметила на штрафах – они достаточно существенные.

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Изменения для ФЛП

Так, с завтрашнего дня для ФЛП 2 – 4 группы, которые находятся на едином налоге и осуществляют расчетные операции в сфере торговли, общественного питания и услуг, отменят мораторий на штрафы за неиспользование регистраторов расчетных операций (РРО). Мораторий был введен на период военного положения и с 1 октября штрафы для них действительны.

Штрафы существенны и составляют 25% от суммы чека при первом нарушении и 50% – при втором и последующих нарушениях. Для акцизников и компаний с НДС эти штрафы больше и составляют 100% от суммы первого нарушения и 150% – при каждом следующем. Эти штрафы не носят кумулятивный эффект. Соответственно если у вас обнаружено 20 нарушений, то за 20 нарушений вы платите такой штраф,

– объяснила эксперт.

Для предпринимателей, которые должны использовать РРО, есть несколько вариантов фискализации сделок. Один из них – классические кассы, которые должны быть установлены на каждую отдельную кассу. Для них есть альтернатива – программные регистраторы РРО.

"Их отличие в том, что они не привязаны ни к одному устройству. Это приложение, которое может быть установлено на любой гаджет предпринимателя. Они фискализуют облачно. Когда выдается чек, информация об операции облачным путем идет к серверу. Там присваивается чеку фискальный номер", – отметила Евгения Божко.

Еще одно отличие – такой чек не нужно печатать, но обязательно продемонстрировать клиенту. По его требованию он должен быть либо распечатан, либо отослан в электронном виде на почту или мессенджер.

"Фискализоваться должны все ФЛП 2, 3, 4 групп, все ФЛП-единщики чей валовой доход в год превышает 1,1 миллиона гривен. Статья 9 предусматривает, что работающие на рынках могут не фискализоваться, если они принимают только наличные. Есть исключение для тех, кто торгует продукцией собственного производства, есть исключения для сел и поселков, если доход не превышает указанную сумму", – добавила соучредитель Объединения сервис-провайдеров ПРРО Украины.

Изменения с 1 января

Также планируются определенные изменения для ФЛП 2 – 4 групп с 1 января. Для них документальные проверки не возвращаются, а действительны фактические. Именно они проверяют обязанность фискализоваться. Они были действительны в течение 2022 – 2023 годов, проходят в формате тайного покупателя.

Это не желание дополнительно нагрузить бизнес. Европа, к примеру, фискализируется в течение 10 лет. Это способ упорядочить бизнес, товарооборот, безналичные операции. Для покупателей это гарантия того, что их товар может быть возвращен, так как электронный чек хранится на серверах налоговых,

– объяснила Божко.

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