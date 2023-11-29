Нововведение для ФЛП: что изменится с 1 декабря

В декабре юридических и физических лиц ждут нововведения по назначению платежа для уплаты единого налога. В реквизите платежек нужно будет указывать дополнительную информацию.

Что изменится

Нововведения касаются именно назначения платежей. С начала декабря в реквизите платёжек под названием "Назначение платежа" следует указывать код уплаты налогов и ЕСВ, а также название налога или ЕСВ и период, за который он уплачивается.

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Еще одно изменение состоит в том, что обязательных полей теперь будет только 2. А вот 1 поле – для плательщиков на единый счет.

Для оплаты ЕН ФЛП 1 и 2 групп в поле "Назначение платежа" следует отметить: 101 единый налог за ноябрь 2023 года.

Уплата ЕСВ отмечается подобным образом: 101 ЕСВ за IV квартал 2023 года.

Что будет в случае несоблюдения

Пока в законодательстве не предусмотрены штрафы для налогоплательщиков, допускающих ошибки при заполнении реквизита "Назначение платежа" в платежном поручении при оплате налогов, сборов, бюджетных платежей или единого взноса на социальное страхование (ЕСВ) на счета, не являющиеся бюджетными, а также на единый счет.