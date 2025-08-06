ФЛП будут отчитываться по новым правилам: что изменится с 2026 года
В Украине возвращают квартальную отчетность для физических лиц-предпринимателей. Изменения коснутся налога на доходы физических лиц (НДФЛ), военного сбора (ВС) и единого социального взноса (ЕСВ).
Что известно о новой отчетности для ФЛП?
Рада приняла соответствующий законопроект. Согласно ему, ФЛП и самозанятые лица снова будут подавать единую отчетность раз в квартал, а не ежемесячно, как это действует сейчас. Что именно изменится рассказывает 24 Канал.
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Когда начнет действовать новая отчетность?
Если документ будет опубликован до 31 августа 2025 года, то новые правила начнут действовать уже с 1 января 2026 года. Напомним, по состоянию на сейчас ФЛП отчитываются ежемесячно по НДФЛ, ЕСВ и военный сбор.
Что изменится для предпринимателей?
По новым правилам:
- ФЛП и самозанятые лица, которые являются налоговыми агентами, будут подавать один отчет в квартал с детализацией по каждому месяцу;
- Частные нотариусы и оценщики также перейдут на квартальную отчетность;
- Юридические лица остаются на ежемесячном формате - для них ничего не меняется;
- Подать отчет нужно будет в течение 40 календарных дней после окончания отчетного квартала.
Внимание. Несмотря на упрощение количества отчетов, ежемесячный учет все равно останется, что создает дополнительную нагрузку на бухгалтеров и самих предпринимателей.
Какие преимущества и риски для ФЛП
Если говорить о плюсах, то это: меньше бумажной работы – 4 отчета в год вместо 12, соответственно меньше ошибок. Если же о минусах, то учет по месяцам все равно придется вести. И повышение риска штрафов за несвоевременную подачу.
Как ФЛП подготовиться к изменениям?
Чтобы избежать штрафов и неприятностей с налоговой, эксперты советуют:
- Настроить систему учета с детализацией по каждому месяцу;
- Следить за публикацией закона в официальных источниках;
- Проконсультироваться с бухгалтером или юристом, чтобы адаптировать отчетность;
- Проверить новые формы отчетов - особенно, если вы налоговый агент.
Стоит знать! В случае нарушения предпринимателям грозят штрафы: 340 грн - за первую несвоевременную или неверную подачу; 1040 грн - за повторное нарушение.
В завершение
Хотя возврат к квартальной отчетности выглядит как упрощение, на практике это не отменяет потребности в детальном учете. ФЛП стоит заблаговременно позаботиться об адаптации к новым условиям, чтобы избежать ошибок и штрафов.