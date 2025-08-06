В Украине возвращают квартальную отчетность для физических лиц-предпринимателей. Изменения коснутся налога на доходы физических лиц (НДФЛ), военного сбора (ВС) и единого социального взноса (ЕСВ).

Что известно о новой отчетности для ФЛП?

Рада приняла соответствующий законопроект. Согласно ему, ФЛП и самозанятые лица снова будут подавать единую отчетность раз в квартал, а не ежемесячно, как это действует сейчас. Что именно изменится рассказывает 24 Канал.

Смотрите также ФЛП и компании смогут работать без печатей: что предлагает правительство

Когда начнет действовать новая отчетность?

Если документ будет опубликован до 31 августа 2025 года, то новые правила начнут действовать уже с 1 января 2026 года. Напомним, по состоянию на сейчас ФЛП отчитываются ежемесячно по НДФЛ, ЕСВ и военный сбор.

Что изменится для предпринимателей?

По новым правилам:

ФЛП и самозанятые лица, которые являются налоговыми агентами, будут подавать один отчет в квартал с детализацией по каждому месяцу;

Частные нотариусы и оценщики также перейдут на квартальную отчетность;

Юридические лица остаются на ежемесячном формате - для них ничего не меняется;

Подать отчет нужно будет в течение 40 календарных дней после окончания отчетного квартала.

Внимание. Несмотря на упрощение количества отчетов, ежемесячный учет все равно останется, что создает дополнительную нагрузку на бухгалтеров и самих предпринимателей.

Какие преимущества и риски для ФЛП Если говорить о плюсах, то это: меньше бумажной работы – 4 отчета в год вместо 12, соответственно меньше ошибок. Если же о минусах, то учет по месяцам все равно придется вести. И повышение риска штрафов за несвоевременную подачу.

Как ФЛП подготовиться к изменениям?

Чтобы избежать штрафов и неприятностей с налоговой, эксперты советуют:

Настроить систему учета с детализацией по каждому месяцу;

Следить за публикацией закона в официальных источниках;

Проконсультироваться с бухгалтером или юристом, чтобы адаптировать отчетность;

Проверить новые формы отчетов - особенно, если вы налоговый агент.

Стоит знать! В случае нарушения предпринимателям грозят штрафы: 340 грн - за первую несвоевременную или неверную подачу; 1040 грн - за повторное нарушение.

В завершение

Хотя возврат к квартальной отчетности выглядит как упрощение, на практике это не отменяет потребности в детальном учете. ФЛП стоит заблаговременно позаботиться об адаптации к новым условиям, чтобы избежать ошибок и штрафов.