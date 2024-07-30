Новые изменения в Налоговом кодексе: что изменится с 1 августа
30 июля 2024, 16:23Читати новину українською
С 1 августа вступает в силу Закон №3813. Он касается особенности налогового администрирования во время войны для плательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения норм НКУ.
Кого будут касаться изменения в Налоговом кодексе
В Украине введут Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые получат ряд преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения.
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Компании и предприниматели, включены в специальный перечень, получат ряд преимуществ во взаимодействии с налоговыми органами, начиная с 1 августа.
Те, кто включен в перечень, будут иметь следующие преимущества:
- Введение моратория на документальные проверки, за исключением определенных видов.
- Уменьшение сроков проведения камеральных и документальных проверок с целью бюджетного возмещения.
- Сокращение сроков предоставления индивидуальных налоговых консультаций.
- Закрепление за налогоплательщиком комплаенс-менеджера, с которым возможно взаимодействие, в частности, с помощью средств дистанционной связи, включая видеоконференции.