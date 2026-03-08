Изменить систему налогообложения в Украине: как и когда это нужно делать

Украинским предпринимателям предоставляют возможность изменить свою группу ФЛП. Это предусмотрено действующим законодательством.

Как украинцам изменить свою систему налогообложения?

Изменить систему налогообложения следует, если изменились объемы дохода или вид деятельности, о чем говорится на сайте "Бачинский и партнеры".

Перейти из одной группы плательщика единого налога на другую можно онлайн – через "Дію" – путем заполнения онлайн-формы и подписания ее.

Но также есть другой вариант – офлайн – путем подачи заявления через ЦНАП.

Следует в частности уведомить налоговую о внесенных изменениях в ФЛП. Для этого необходимо подать заявление о применении упрощенной группы налогообложения по форме – F/J 0102003 или отправить сканированное заявление через раздел "Переписка с ГНС".

Также можете обратиться в Центр обслуживания плательщиков по месту регистрации ФЛП, то есть в ГНС,

Обратите внимание! Если ФЛП переходит из 1 или 2 группы в 3, то должен подать декларацию за период работы на предыдущей группе в год перехода.

В то же время заявление на изменение группы ФЛП необходимо подать не позднее чем за 10 календарных дней до начала нового квартала, с которого нужно перейти на другую группу. На сайте Taxer в частности опубликованы важные даты:

для перехода с 1 января – заявление нужно подать до 16 декабря; с 1 апреля – до 16 марта; с 1 июля - до 15 июня; с 1 октября – до 15 сентября.

В декларации нужно указать как сумму дохода за период до перехода, так и и сумму уплаченного единого налога.

Если переход осуществляется с общей системы или с другой группы единого налога на 3 группу (речь идет о 2%), то заявление можно подать в любой день до начала нового квартала.

в любой день до начала нового квартала. Но переход с общей системы налогообложения на 3 группу (речь идет уже о 5%) происходит с начала нового квартала после подачи заявления. Заявление о применении упрощенной системы налогообложения с отметкой о переходе нужно подать не позднее чем за 10 календарных дней до начала квартала.

Важно! Если во время регистрации ФЛП не было указано применение упрощенной системы, то нужно еще подать отдельное заявление о переходе на упрощенную систему.

